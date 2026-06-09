Mike D

Mike D de Beastie Boys da los detalles de su primer disco en solitario

Mike D ha anunciado los detalles de su primer álbum en solitario, Thank You, del que ya hemos escuchado dos de sus canciones, “Switch Up” y “What We Got”.

El músico se ha convertido en l primer integrante de Beastie Boys en publicar material propio desde la muerte de Adam Yauch en 2012. Su regreso llegó por sorpresa el mes pasado durante una actuación junto a sus hijos Davis y Skyler, miembros de la banda indie-dance Very Nice Person, en el Ojai Valley Women’s Club.

El disco, que verá la luz el 28 de agosto, ha sido mezclado por Derek Ali y masterizado por Nicolas de Porcel. Grabado en el estudio doméstico del artista, el proyecto cuenta además con colaboradores como Carter Lang, Jared Solomon, Ging, Jason Lader, Eddie Ruscha y Tyran Donaldson.

Como comenta: “Ha sido muy divertido crear esta música con gente a la que quiero y con la que he llegado a apreciar mucho en nuestra colaboración. Y solo espero que sea divertida para los demás y que no se la tomen demasiado en serio, porque seamos realistas, estoy lanzando esta música a un mundo muy extraño, oscuro y obsesionado con el poder que realmente devalúa el arte, los sentimientos, la compasión, la empatía y la igualdad”.

Con el anuncio del disco llega una nueva canción, «True Colours»:

Estas serán las canciones de ‘Thank You’ de Mike D

1. Switch Up
2. What We Got
3. True Colors
4. That’s Right
5. Secrets Pt. I & II
6. I Don’t Care
7. Make It Stop
8. Crypto
9. Here We Are
10. Back To Start
11. It’s Time
12. Thank You

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