Mike D de Beastie Boys debuta en solitario con 'Switch Up'

Mike D de Beastie Boys inicia su carrera en solitario con Switch Up, un corte de break-hop de pulso alucinógeno con el que el músico abre una etapa propia sin desligarse del imaginario sonoro que ayudó a definir junto a su banda.

El anuncio llega con la carga simbólica de un legado que se ha ido releyendo en los últimos años a través del libro Beastie Boys Book (2018) y su adaptación audiovisual dirigida por Spike Jonze, donde se fijaba la memoria de un grupo que expandió el rap hacia territorios híbridos entre el punk, el funk y el rock psicodélico.

Ese pasado y su presente en solitario convergerán en unas presentaciones que llegan a Barcelona, en un contexto donde la figura de Mike D se proyecta tanto como autor individual como heredero de una historia colectiva marcada por la pérdida de Adam Yauch en 2012 y la persistencia de su influencia y legado.

Todo se materializará el 16 de junio en La (2) de Apolo (entradas a la venta), en un concierto que servirá como punto de encuentro entre su nueva etapa creativa y el repertorio que definió a una de las formaciones más influyentes del hip-hop alternativo.

Escucha ‘Switch Up’ de Mike D