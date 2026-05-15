Mike D

Mike D de Beastie Boys debuta en solitario con 'Switch Up'

Mike D de Beastie Boys inicia su carrera en solitario con Switch Up, un corte de break-hop de pulso alucinógeno con el que el músico abre una etapa propia sin desligarse del imaginario sonoro que ayudó a definir junto a su banda.

El anuncio llega con la carga simbólica de un legado que se ha ido releyendo en los últimos años a través del libro Beastie Boys Book (2018) y su adaptación audiovisual dirigida por Spike Jonze, donde se fijaba la memoria de un grupo que expandió el rap hacia territorios híbridos entre el punk, el funk y el rock psicodélico.

Ese pasado y su presente en solitario convergerán en unas presentaciones que llegan a Barcelona, en un contexto donde la figura de Mike D se proyecta tanto como autor individual como heredero de una historia colectiva marcada por la pérdida de Adam Yauch en 2012 y la persistencia de su influencia y legado.

Todo se materializará el 16 de junio en La (2) de Apolo (entradas a la venta), en un concierto que servirá como punto de encuentro entre su nueva etapa creativa y el repertorio que definió a una de las formaciones más influyentes del hip-hop alternativo.

Escucha ‘Switch Up’ de Mike D

Beastie Boys
4 de septiembre de 2020
Beastie Boys recopilan sus temas más populares
Beastie Boys
20 de mayo de 2020
Documental: Beastie Boys Story (Spike Jonze)
Beastie Boys
12 de marzo de 2020
Ya puedes ver el tráiler del documental de Beastie Boys
Beastie Boys
8 de enero de 2020
Nuevo libro de fotografías de Beastie Boys
9 de julio de 2019
Beastie Boys - El Libro (Reservoir Books)
Beastie Boys
6 de junio de 2019
Beastie Boys celebran los 25 años de Ill Communication con documental
11 de agosto de 2016
Mix Master Mike, de los Beastie Boys, en Barcelona
cassius
11 de marzo de 2016
Mike D (Beastie Boys) y Chan Marshall en el nuevo tema de los franceses Cassius
Deleste
15 de mayo de 2026
Consulta los horarios de Deleste
The Avalanches
15 de mayo de 2026
The Avalanches regresan con 'Together', su primera canción en seis años
Mike D
15 de mayo de 2026
Mike D de Beastie Boys debuta en solitario con 'Switch Up'
The Rolling Stones
15 de mayo de 2026
The Rolling Stones rejuvenecen gracias a la IA en su nuevo vídeo
Monkey Weekend
15 de mayo de 2026
Monkey Weekend SON Estrella Galicia 2026 anuncia sus primeros artistas
La Roux
15 de mayo de 2026
La Roux anuncia nuevo disco y adelanta 'Cabin Fever'
Azkena Rock Festival
15 de mayo de 2026
Azkena Rock Festival desvela sus horarios
Música al Raso
15 de mayo de 2026
Música al Raso llega a Zaragoza con Ralphie Choo, Silvana Estrada, Maria Arnal, Camellos, Shego y más
Daniel Benyamin foto
15 de mayo de 2026
Te presentamos el segundo álbum de Daniel Benyamin
15 de mayo de 2026
Primavera Pro anuncia su programación de showcases emergentes
Toundra
15 de mayo de 2026
Toundra están de vuelta con el que será su séptimo disco
14 de mayo de 2026
VVV [Trippin’you] y Erik Urano se unen en 'Espadas en guadañas'
TIENDA