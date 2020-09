Beastie Boys recopilan sus temas más populares

Beastie Boys vuelven a ser noticia después de la edición del maravilloso libro de memorias publicado el pasado año y el reciente documental dirigido por Spike Jonze, del que te hablamos hace pocos meses y lo hacen con un disco que complementa a estos dos lanzamientos.

Como bien comentan en sus redes: libro, película y… música.

Y es que el próximo 23 de octubre llega Music, un nuevo recopilatorio que sumar al publicado hace unos años Solid Gold Hits (2005), en el que se recopilan 20 canciones grabadas durante sus treinta años de carrera. No falta ninguno de sus conocidos singles que durante su carrera entre Licensed to Ill (1986) y Hot Sauce Committee Part Two (2011) fueron acompañándonos.

So What’Cha Want

Paul Revere

Shake Your Rump

Make Some Noise

Sure Shot

Intergalactic

Ch-Check It Out

(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)

Pass the Mic

Don’t Play No Game That I Can’t Win

Body Movin’

Sabotage

Hold It Now, Hit It

Shadrach

Root Down

Brass Monkey

Get It Together

Jimmy James

Hey Ladies

No Sleep Till Brooklyn