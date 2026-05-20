Hace pocos días saltaba la noticia, Mike D de Beastie Boys iniciaba su carrera en solitario con «Switch Up«, un corte de break-hop de pulso alucinógeno con el que el músico abría una etapa propia sin desligarse del imaginario sonoro que ayudó a definir junto a su banda.

Recordemos que Beastie Boys desaparecían en 2012 tras el fallecimiento de Adam Yauch y desde entonces su legado no solo se mantiene inalterado, sino que se ha magnificado. Con su desaparición el grupo terminaba para siempre, tanto Mike D y Adam Ad-Rock Horovitz dejaron por escrito que nunca volverían a grabar o a actuar en directo sin su compañero.

Aprovechando que Mike D es noticia dedicamos un programa especial de Conexiones MZK a Bestie Boys. Una guía básica en la que vamos a recordar sus 10 mejores canciones de la número 10 a la 1. Un paseo por buena parte de sus discos deteniéndose en parte de esos temas que les hicieron grandes.

Las mejores canciones de Beastie Boys

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