Nuevo vídeo de Kinsella & Pulse, LLC

Kinsella & Pulse, LLC es un dúo de Chicago formado por Tim Kinsella & Jenny Pulse. Hace unos años se presentaron con sus propios nombres, después cambiaron a Good Fuck y, finalmente a su denominación actual. Con su nuevo nombre publicarán un álbum, Open Ing Night, el próximo el 18 de abril a través de Kill Rock Stars. El disco ya está disponible para reservar en este enlace.

La música de Kinsella y Pulse es una de las propuestas más vanguardistas de la última década. Su recientemente anunciado nuevo álbum sigue la estela del aclamado Giddy Skelter, de 2023, ofreciendo a la vez un cambio sonoro interesante que cuadra a la perfección con el inconformismo del dúo.

Como segundo avance de su nuevo álbum, Kinsella & Pulse, LLC publican hoy «Brutal, The Way You Like» un sencillo que nos presentan acompañado de un videoclip grabado en Italia y dirigido por Sua Yoo. Sobre su nueva canción Tim Kinsella comenta: «Esta canción cambió de forma y sensaciones varias veces antes de llegar a este punto. La tocamos en formato instrumental en la gira del año pasado y sonaba muy progresiva. Luego trabajé una parte vocal, pero no conseguí que encajara. Después grabamos una versión alocada en Italia con Theo tocando la batería con un breakbeat a doble tiempo. Finalmente, dimos con esta versión a dúo, con Jen cantando desde la perspectiva de una aristócrata estadounidense atónita al descubrirse refugiada«.

A continuación puedes escuchar y ver el nuevo sencillo de Kinsella & Pulse, LLC, «Brutal, The Way You Like».

(Foto: Charles Bouril)