Oasis terminan su gira y anuncian una pausa para pensar en el futuro

Terminó la gira de Oasis entre la emoción de sus fans y unos conciertos que han constatado no solo la importancia de su legando, sino la vigencia que tienen esas canciones.

Los hermanos Gallagher han pasado por Reino Unido, Canadá y EEUU, Asia, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica junto al guitarrista fundador del grupo Paul «Bonehead» Arthurs, el guitarrista Gem Archer y el bajista Andy Bell (Ride) y el batería Joey Waronker. Nada menos que 41 fechas que arrancaron en Cardiff el pasado 4 de julio.

No cesan los rumores de nuevos conciertos para 2026 el propio Liam Gallagher cerró su vuelta a Wembley con un «Nos vemos el año que viene», pero aún no podemos tirar las campanas al vuelo. La cuenta oficial de la banda enfría la euforia colectiva con un mensaje de cierre del tour:

«La fuerza cultural pop más dañina en la historia británica reciente» encontró su camino en los corazones y las mentes de una nueva generación. Desde Gallagher Hill hasta el River Plate, desde Croke Park a orillas del Royal Canal hasta la Ciudad de los Ángeles, el amor, la alegría, las lágrimas y la euforia nunca serán olvidados.

Ahora habrá una pausa para un período de reflexión”

¿Solo fue la gira de despedida de Oasis?

Recordemos que el pasado mayo, uno de sus mánagers, Alec McKinlay en declaraciones a Music Week comentaba: «Esta es prácticamente la última vez, como Noel dejó claro a la prensa. Es una oportunidad para que los fans que no han visto a la banda los vean, o al menos para algunos de ellos. No, no hay planes para música nueva».

Sobre cómo se preparó la noticia de la vuelta, comentó: “El grupo de personas que lo sabían con antelación era muy limitado. Trabajábamos con gente de confianza. Obviamente, lo llevábamos planeando desde hacía tiempo, y el momento de su lanzamiento fue un pequeño paso hacia lo desconocido en cuanto a la gran reacción que tendría. Cuando todo se hizo realidad, fue simplemente fenomenal. La reacción fue como: «Por fin, buenas noticias después de todas las tonterías que han estado sucediendo en el mundo».

Liam Gallagher se apresuró a cuestionar esas declaraciones, pero suponemos que sin el beneplácito de Noel el futuro es una incógnita. De momento hemos tenido reediciones de discos, un libro, habrá un documental, un inminente disco en directo y quién sabe qué más.

Seguiremos informando.