Oasis anuncian un libro de fotografías de su reencuentro

Parece que lo de Oasis podría asentarse más allá de una mera gira de reunión. No cesan los rumores de nuevos conciertos para 2026 y el propio Liam Gallagher cerró el otro día su vuelta a Wembley con un «Nos vemos el año que viene».

En pocos días arranca el último tramo de su gira que está dejando excelentes sensaciones, se están compartiendo algunas de sus canciones para el que previsiblemente sea un próximo disco en directo.

Los hermanos Gallagher ya han pasado por Reino Unido, Canadá y EEUU junto al guitarrista fundador del grupo Paul «Bonehead» Arthurs, el guitarrista Gem Archer y el bajista Andy Bell (Ride) y el batería Joey Waronker y ahora se dirigen a a Asia, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica.

Ahora se anuncia el libro OASIS LIVE ’25 OPUS , en colaboración con Opus y el fotógrafo Simon Emmett, en el que se repasan primeros shows en vivo de la banda juntos en 16 años. Emmett fotografió previamente a Liam para la revista El País Icon en 2019, y también trabajó con Noel para la portada de Esquire en 2015.

Varias ediciones exclusivas del libro

Las fotografías incluyen contribuciones de Liam y Noel, y buscan celebrar el legado en vivo de la banda. Por lo que sabemos, habrá una edición limitada del libro de 62 cm x 45 cm, estará limitada a solo 100 ejemplares en todo el mundo. Sus 400 páginas se imprimirán en ultraalta definición sobre papel de seda, serán encuadernadas a mano por maestros encuadernadores y se presentarán en un estuche de concha forrado de seda.

También habrá otras ediciones disponibles: la edición «Midi» y la edición «Retail» que serán más económicas. Próximamente se anunciarán más detalles sobre el libro, incluyendo la fecha de lanzamiento y el precio.

Puedes registrarte aquí para obtener más información.

Próximos conciertos de Oasis

OCTUBRE 2025

Mar 21 Oct – Goyang Stadium, Seúl, Corea del Sur (AGOTADO)

Sáb 25 Oct – Tokyo Dome, Tokio, Japón (AGOTADO)

Dom 26 Oct – Tokyo Dome, Tokio, Japón (AGOTADO)

Vie 31 Oct – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

NOVIEMBRE 2025

Sáb 1 Nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

Mar 4 Nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (NUEVA FECHA AÑADIDA)

Sáb 7 Nov – Accor Stadium, Sídney, Australia (AGOTADO)

Dom 8 Nov – Accor Stadium, Sídney, Australia (AGOTADO)

Sáb 15 Nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (AGOTADO)

Dom 16 Nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (AGOTADO)

Mié 19 Nov – Estadio Nacional, Santiago, Chile (AGOTADO)

Sáb 22 Nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (AGOTADO)

Dom 23 Nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (AGOTADO)