Oasis comparten ‘Wonderwall’ grabada en Dublin

Oasis siguen con paso firme girando por todo el mundo y dejando grandes sensaciones. Los hermanos Gallagher ya han pasado por Reino Unido, Canadá y EEUU junto al guitarrista fundador del grupo Paul «Bonehead» Arthurs, el guitarrista Gem Archer y el bajista Andy Bell (Ride) y como novedad, el batería Joey Waronker.

En unos días llegan a México, regresan a Londres y de ahí a Asia, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica. Ya hay rumores de nuevos conciertos en 2026 entre los que se podría encontrar España.

Oasis siguen compartiendo temas grabados en estos conciertos: «Slide Away» de su primera noche en Cardiff, «Cigarettes & Alcohol» recogida en Manchester, «Little by Little», interpretada el pasado 2 de agosto en el estadio de Wembley de Londres y ahora «Wonderwall» grabada en su paso por Dublin el 16 de agosto.

Todas ellas, una vez terminada la gira, serán parte de un disco que recoja su directo.

Escucha ‘Wonderwall (Live in Dublin)’ de Oasis

Próximos conciertos de Oasis

SEPTIEMBRE 2025

Vie 12 Sep – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, México (AGOTADO)

Sáb 13 Sep – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, México (AGOTADO)

Sáb 27 Sep – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (AGOTADO)

Dom 28 Sep – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (AGOTADO)

OCTUBRE 2025

Mar 21 Oct – Goyang Stadium, Seúl, Corea del Sur (AGOTADO)

Sáb 25 Oct – Tokyo Dome, Tokio, Japón (AGOTADO)

Dom 26 Oct – Tokyo Dome, Tokio, Japón (AGOTADO)

Vie 31 Oct – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

NOVIEMBRE 2025

Sáb 1 Nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

Mar 4 Nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (NUEVA FECHA AÑADIDA)

Sáb 7 Nov – Accor Stadium, Sídney, Australia (AGOTADO)

Dom 8 Nov – Accor Stadium, Sídney, Australia (AGOTADO)

Sáb 15 Nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (AGOTADO)

Dom 16 Nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (AGOTADO)

Mié 19 Nov – Estadio Nacional, Santiago, Chile (AGOTADO)

Sáb 22 Nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (AGOTADO)

Dom 23 Nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (AGOTADO)