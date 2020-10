Pixies comparten su versión de T. Rex, ‘Mambo sun’

Pixies están de vuelta con un nuevo sencillo llamado “Hear Me Out”. A principios de año la banda norteamericana lanzaban un EP de tres versiones que completa la publicación del que fue su último disco, Beneath The Eyrie (2019), en cuyas sesiones se grabó más material del que conocemos, que continúa saliendo a a luz estos días. El sucesor de Indie Cindy (2014) y Head Carrier (2016) se grabó en Dreamland Recordings cerca de Woodstock, New York. En una antigua iglesia construida en 1896. La banda, habitualmente salía fuera del estudio para charlar, pasear o relajarse y en las ramas de un árbol, que había junto al estudio, vieron un gran nido de águilas. De ahí surgió la inspiración para titularlo así.

Según contaban en su web canciones como “The Good Works Of Cyrus”, “Please Don’t Go” y “Chapel Hill”, fueron concebidas durante las sesiones del álbum, al igual que esta “Hear Me Out” que llega con la voz de Paz Lechantin y que verá la luz en formato físico el próximo 16 de octubre acompañada por la cara B “Mambo Sun”, versión que Pixies han grabado del clásico de T. Rex.

Te dejamos con ella: