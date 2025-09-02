Pixies anuncian la reedición de sus primeras maquetas

Fue en el Record Store Day de 2023 cuando Pixies sacaron a la venta sus primeras maquetas, esa legendaria colección de canciones que dieron como resultado primero el EP Come On Pilgrim(1987) y un año después, su primer álbum, Surfer Rosa (1988).

Así lo han anunciado en sus redes sociales:

Estas Demos, también llamadas The Purple Tapes, vuelven a las tiendas en diversos formatos el próximo 17 de octubre. Esas primeras grabaciones de Pixies de 1987, reeditadas oficialmente con nuevo arte y notas que detallan la historia inicial de la banda.

Incluye las grabaciones originales de algunos de sus clásicos «Here Comes Your Man», «Broken Face», «Down To The Well» y «Rock A My Soul».

La banda de Black Francis, Joey Santiago, David Lovering y la ex componente de Band of Skulls, Emma Richardson, editaron el discreto The Night The Zombies Came (Pixies Music / BMG) el pasado otoño y actualmente se encuentran de gira por EEUU acompañados de Spoon.

De su último disco te contamos: «La energía subversiva que les define parece ausente en este trabajo, que se apoya más en una nostalgia moderada que en una verdadera reinvención.

A pesar de las referencias al horror y la muerte —con las que los Pixies han coqueteado desde sus inicios—, el álbum no logra capturar ese espíritu abrasivo y surrealista de sus primeras producciones y queda incluso lejos de su versión reciente. Pólvora mojada».

Estas son las canciones de Pixies – Demos / The Purple Tapes

Broken Face

Build High

Rock a My Soul

Down to the Well

Break My Body

Here Comes Your Man

I’m Amazed

Subbacultcha

In Heaven