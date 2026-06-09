Pixies anuncian reedición de 'Bossanova' y 'Trompe Le Monde' con temas inéditos

Pixies han anunciado reediciones de sus discos Bossanova (consulta nuestro especial) y Trompe Le Monde coincidiendo con el 40 aniversario de la banda.
Ambos trabajos, publicados originalmente en 1990 y 1991, han sido remasterizados por Kevin Vanbergen a partir de los archivos originales del grupo, incorporando nuevas mezclas en Dolby Atmos y masters en alta resolución. La noticia llega después del anuncio de la reedición de Complete B-Sides: 1988-97, prevista para finales de junio de la que te informamos.
Las nuevas ediciones de los dos discos clásicos de Pixies, incluirán por primera vez cuatro canciones inéditas: “Go Man Go”, “Brackish Boy”, “Punk Loop” y una versión alternativa de “Dig For Fire” grabada por Steve Albini durante las sesiones de Surfer Rosa en 1987. “Go Man Go”, compuesta por Black Francis y Kim Deal, estuvo vinculada tanto a las sesiones de Bossanova como a Last Splash de The Breeders, donde apareció en su edición 30 aniversario.
Mientras tanto, la banda continúa con su gira europea y británica, que incluye una fecha en el Mad Cool en Madrid. Su último álbum de estudio, The Night The Zombies Came, fue publicado en 2024.