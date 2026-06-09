Pixies anuncian reedición de 'Bossanova' y 'Trompe Le Monde' con temas inéditos

Pixies han anunciado reediciones de sus discos Bossanova (consulta nuestro especial) y Trompe Le Monde coincidiendo con el 40 aniversario de la banda.

Ambos trabajos, publicados originalmente en 1990 y 1991, han sido remasterizados por Kevin Vanbergen a partir de los archivos originales del grupo, incorporando nuevas mezclas en Dolby Atmos y masters en alta resolución. La noticia llega después del anuncio de la reedición de Complete B-Sides: 1988-97, prevista para finales de junio de la que te informamos.

Las nuevas ediciones de los dos discos clásicos de Pixies, incluirán por primera vez cuatro canciones inéditas: “Go Man Go”, “Brackish Boy”, “Punk Loop” y una versión alternativa de “Dig For Fire” grabada por Steve Albini durante las sesiones de Surfer Rosa en 1987. “Go Man Go”, compuesta por Black Francis y Kim Deal, estuvo vinculada tanto a las sesiones de Bossanova como a Last Splash de The Breeders, donde apareció en su edición 30 aniversario.

Mientras tanto, la banda continúa con su gira europea y británica, que incluye una fecha en el Mad Cool en Madrid. Su último álbum de estudio, The Night The Zombies Came, fue publicado en 2024.

Escucha el especial ‘Bossanova, el disco pop de Pixies’