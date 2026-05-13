Pixies reeditan su disco de caras B clásicas e incluyen seis temas en directo

Como parte de las celebraciones del 40 aniversario de la banda, se reedita Complete B-Sides: 1988-97 de Pixies, 25 años después de su lanzamiento original, el próximo 26 de junio.

Lanzado originalmente en CD en 2001, cuando la banda llevaba casi una década de inactividad, Complete B-Sides regresa por primera vez en vinilo. Un disco que contenía 19 caras B de la clásica época de la banda en 4AD (1988-1991) e incluía temas como «Wave of Mutilation (UK Surf)», «Into The White», «Bailey’s Walk» y «The Thing».

Para su reedición, todas las pistas han sido remasterizadas a partir de sus cintas analógicas originales por Kevin Vanbergen. El disco incluye como extra seis canciones de la época grabadas en directo:

Planet of Sound (Live) Tame (Live) Debaser (Live) Holiday Song (Live) Cactus (Live) Nimrod’s Son (Live)

Esta nueva edición complementa la reciente reedición del recopilatorio Live at the BBC de la banda, en la que el diseñador Chris Bigg (v23) ha creado una impactante portada a partir de fotografías del archivo de Simon Larbalestier, originalmente destinadas a Pixies, pero que finalmente fueron descartadas. Ambos, colaboradores habituales de la banda, trabajaron en ambas reediciones en conjunto para recordar y honrar al fallecido director visual del grupo, Vaughan Oliver.