Pixies comparten el directo Bossanova + Trompe Le Monde

Pixies han vuelto a la actividad con el algo decepcionante The Night the Zombies Came, que hace poco presentaron en nuestro país, en una fecha exclusiva en el Palacio de los Deportes de Granada (aquí la crónica).

La banda de Black Francis, Joey Santiago y David Lovering, además de la ex componente de Band of Skulls, Emma Richardson, que ha sustituido a Paz Lechantin, han entregado un disco que baja un peldaño respecto al convincente Doggerel (2022).

Quizá conscientes de la poca pegada, han decidido desenterrar los dos últimos discos de su época gloriosa y hacer nuevas fechas con ellos. Estamos hablando de Bossanova (1990) y Trompe Le Monde (1991) que ya estuvieron tocando de principio a fin el pasado año y ahora retoman. Para hacerlo, nos regalan un directo grabado en Europa.

Como comentan al anunciar su lanzamiento: «Escucha BOSSANOVA x TROMPE LE MONDE – EN DIRECTO. Grabado durante nuestros conciertos en Europa el año pasado, en los que celebramos ambos álbumes reproducidos íntegramente.

Nuevas fechas. Tocaremos ambos álbumes íntegramente en nuestros conciertos en Estados Unidos y Canadá en junio y julio. Daremos dos conciertos en cada ciudad durante estos meses:

Noche 1: Set de Bossanova x Trompe Le Monde

Noche 2: Set de Pixies Clásicos»

Escucha ‘Bossanova + Trompe Le Monde’ de Pixies

Toma nota de las fechas