El Festival Cruïlla 2026 arranca con Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club y más

El Festival Cruïlla regresará al Parc del Fòrum del 8 al 11 de julio de 2026 tras celebrar su 15.º aniversario, y lo hará con una programación que vuelve a combinar grandes nombres internacionales y talentos emergentes de escenas para todos los gustos.

Entre los primeros confirmados destacan Pixies, que celebrarán sus 40 años de carrera; David Byrne, que presentará su nuevo disco Who Is The Sky?; y los esperados regresos de Two Door Cinema Club y Bomba Estéreo.

También pasarán por el escenario artistas como Polo & Pan, Sampa The Great, Son Rompe Pera, Mind Enterprises, Yami Safdie y Chico Blanco, reflejando la diversidad sonora que caracteriza al festival barcelonés.

La edición de 2026 será además especial por el esperado debut de Mishima en Cruïlla, saldando una deuda histórica con una de las bandas más influyentes del pop catalán. Junto a ellos, nombres como Dan Peralbo i El Comboi que muestran el relevo generacional por el que también se apuesta.

Así queda el cartel del Festival Cruïlla 2026

Las entradas ya están a la venta en cruillabarcelona.com