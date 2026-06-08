porfa debutan con el EP 'Lo siento mucho, no volverá a ocurrir'

porfa debuta con “Lo siento mucho, no volverá a ocurrir”, un EP de cuatro canciones que convierte el caos sentimental y las contradicciones emocionales de toda una generación en himnos de guitarras inmediatas, humor irónico y espíritu DIY.

Tras ganar el concurso Vivo Back to Bands, el grupo zaragozano continúa haciéndose un hueco en la escena a base de melodías pegadizas, referencias culturales contemporáneas y una perspectiva LGTBIQ+ natural y alejada de clichés. Formada por Antonio, Lolo, Paula y Maca, la banda define su propuesta como “tonti-rock”: canciones directas, divertidas y emocionalmente caóticas que conectan con una audiencia joven y digital.

Desde la dependencia afectiva atravesada por la inteligencia artificial en “Samanta” hasta el desencanto romántico de “Me aburres”, pasando por los universos ya conocidos de “Fantasma” y “Perdón”, el EP construye una colección de historias tan absurdas como reconocibles para cualquiera que haya sobrevivido a una ruptura, una red flag o una mala decisión sentimental.

Escucha ‘Lo siento mucho no volverá a ocurrir’ de porfa