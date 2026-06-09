Astro Rita

Astro Rita avanzan su nuevo EP con 'De Sol a Sol'

Hoy te presentamos a Astro Rita, dúo de Terrasa formado por Albert Moreno y Joan Ribó Roldán, que acaban de lanzar el segundo adelanto de su nuevo EP.

“De Sol a Sol” es una canción directa y contundente que carga contra los prejuicios hacia la juventud desde una mirada marcada por el cansancio, la resistencia y la presión generacional.

Autoproducida por la propia banda y mezclada y masterizada por Tom Herbert —colaborador de Interpol, Shame o The Last Dinner Party—, “De Sol a Sol” consolida el sonido compacto y frontal que definirá el nuevo EP.

Influenciados por Blur, Nirvana y Radiohead, Astro Rita ya han pasado por escenarios como la Wurlitzer Ballroom de Madrid y han recibido una beca de Cases de la Música.

Escucha ‘De Sol a Sol’ de Astro Rita

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