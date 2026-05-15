Primavera Pro anuncia su programación de showcases emergentes

Primavera Pro 2026 reunirá a una veintena de artistas emergentes nacionales e internacionales dentro de la programación de Primavera a la Ciutat 2026, que del 3 al 5 de junio convertirá el patio del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en un escaparate gratuito y de libre acceso para descubrir algunos de los nombres llamados a marcar el futuro inmediato.

El ciclo combinará propuestas de diferentes geografías y sensibilidades estilísticas, desde el pop experimental de Lauren Auder hasta la electrónica de 3L3D3P, pasando por el post-punk de La Sécurité, las canciones intimistas de Clara Mann o la psicodelia de Azikazin Magic World.

La programación tendrá además una presencia destacada de talento local con cinco grupos nacionales incluidos en el cartel: d.dramático, Hadren, kara boi, Kris Tena y L’arannà, que tendrán la oportunidad de presentar su propuesta ante profesionales internacionales y público especializado.

Junto a ellos también actuarán nombres como YANA, naya mö, GAL GO, MIEL o Pájaros Vampiro en una programación concebida como plataforma de descubrimiento y proyección internacional para nuevas escenas y artistas emergentes.

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