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Primeros nombres para BIME Bilbao 2026

BIME Bilbao celebrará su edición de 2026 del 27 al 30 de octubre reforzando su papel como punto de encuentro entre la industria musical de Europa y Latinoamérica.

La organización ha desvelado las primeras confirmaciones de BIME Pro, con nombres como Jorge Drexler, Ángeles Toledano, Brandon Young (Activision), A.J. Ramos (YouTube), Rocío Márquez, Raül Refree y Chanela Clicka, además de anunciar el lanzamiento de Desafía Miami Music Tech 2026, un programa para impulsar la internacionalización de startups españolas del sector musical.

La edición incorporará nuevos espacios de debate y networking centrados en la inteligencia artificial, la internacionalización y la innovación, además de reforzar su dimensión europea mediante alianzas con ESNS y ETEP.

En el apartado musical, BIME Live ha avanzado un cartel encabezado por Expresso Transatlântico, LinLin, restinga, TIMØ, Tussiwarriors y Zahara con su proyecto ZAHARAVE: LITE.

Las entradas para BIME Bilbao 2026 ya están disponibles a través de su web.

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