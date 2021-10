Holanda y Chile, con presencia en el BIME PRO 2021

Los próximos días 27, 28 y 29 de octubre tendrá lugar en Bilbao una nueva edición del BIME PRO 2021, encuentro anual de la industria musical internacional. Las salas de Bilbao acogerán más de 40 directos de grupos emergentes de 9 países, mientras que Mala Rodríguez presentará su libro Cómo ser Mala en el marco de la programación de BIME CITY SON Estrella Galicia. En cuanto a la parte estrictamente musical, la programación nocturna de BIME CITY SON Estrella Galicia aportará a las salas de la ciudad las últimas tendencias musicales de Europa y América Latina. Con una diversidad de sonidos que van desde el rock al trap y del pop a los ritmos latinos, el cartel estará formado por bandas y artistas emergentes de 9 países que brindarán más de 40 conciertos en directo a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad.

Entre esos países estará, una vez más, Holanda. Dutch Impact presentará tres interesantes propuestas: Luka, Lorrèn y Blanks estarán actuando el jueves 28 de octubre en el Kafé Antzokia de Bilbao en el marco de la programación de BIME CITY SON Estrella Galicia. Otro de los países con representación en el BIME 2021 será Chile, que contará con participación de agentes del sector de la música nacional y contará con los directos de Ana Tijoux en BIME Live el sábado 30 de octubre, y Diego Lorenzini, Entrópica, Frank’s White Canvas y Jemmy Button en BIME CITY SON Estrella Galicia el jueves 28 de octubre en la Sala La Ribera.

Este es el segundo año que el BIME PRO plantea una modalidad híbrida en el que se conjugan actividades presenciales y virtuales, incluyendo por primera vez el formato podcast. Puedes encontrar la información de todas las actividades que se desarrollarán en el marco de este encuentro aquí.

HOLANDA EN EL BIME PRO 2021

Nacida en Ciudad del Cabo pero crecida en los Países Bajos, la cantautora Lisa Lukaszczyk es la base creativa de su banda Luka. Con su voz colorida y canciones honestas, pinta imágenes que parecen muy familiares pero a la vez intrigantes y emocionantes. Inspirada por artistas como Lianne La Havas, Feist y Bon Iver, Luka exhibe un sonido con toques de electro-pop, folk y soul de ensueño.

Lorrèn es conocida por su característica voz, suave como la seda con un toque crudo. Una cantante que mezcla soul, pop y pueda abrirse camino a través de todas las canciones de jazz conocidas por la humanidad. Su música podría describirse como un cruce entre Selah Sue, Melody Gardot, Amy Winehouse y Ella Fitzgerald.

Blanks, el compositor de 24 años que comenzó como productor de dormitorio en la casa de sus padres, es ya el artista indie pop más prometedor de los Países Bajos. Siempre buscando formas de conectarse con sus fans, gracias a las redes sociales está más comprometido con ello que nunca. Su canal de YouTube “Music by Blanks” tiene actualmente más de 1.3 millones de suscriptores y expresa su amor ilimitado por la música.

CHILE EN EL BIME PRO 2021

Este año, Chile contará con alta presencia con shows de la destacada cantante y rapera Ana Tijoux el sábado 30 de octubre en BIME Live, el cantautor ganador del Pulsar 2020, Diego Lorenzini, y Entrópica, el proyecto solista de la productora, compositora y cantante Francisca Bascuñán.

También serán parte de estas jornadas Frank’s White Canvas, banda independiente de rock que estrenó su álbum de estudio My Life, My Canvas en 2020, de la mano del productor Dimitri Tikovoï (Placebo, Charli XCX, Blondie) y Jemmy Button, banda psicodélica que en 2020 lanzó K L A P A U C I U S, EP que ha tenido muy buena recepción. Estos últimos cuatro artistas actuarán el jueves 28 de octubre en la Sala Ribera como parte del BIME CITY SON Estrella Galicia a partir de las 20h.