BIME regresa en octubre a Bilbao con interesantes invitad@s

BIME regresa a Bilbao del 28 al 31 de octubre compatibilizando su habitual programación del BIME Live, con las jornadas BIME Pro que volverán a tener lugar en el Palacio de Euskalduna. Un encuentro para profesionales del sector con charlas, talleres, clases magistrales y muchas oportunidades de networking. Todo culminará con los Reconocimientos AUPA!, un homenaje a las trayectorias más inspiradoras de la música, y un cóctel de despedida.

Volviendo a BIME Live, el evento llevará la música a la ciudad con un despliegue de más de 60 artistas iberoamericanos que representan presente y futuro del panorama musical. Durante cuatro noches, Bilbao se convertirá en un gran circuito de salas con música en directo. Desde el Kafe Antzokia hasta Bilborock, pasando por la Sala BBK o el Dock, la ciudad vibrará con artistas emergentes de toda Iberoamérica. Como novedad, esta edición contará con La Demoscópica Bilbao en colaboración con Mondo Sonoro, una oportunidad para que bandas y solistas estatales y vascos se den a conocer. El primer avance del cartel llegará el 9 de septiembre.

Entre las voces que pasarán por BIME Pro estará Rubén Blades, leyenda absoluta de la salsa, con 24 Grammy a sus espaldas y una charla de cierre sobre el papel del artista en tiempos de cambio. También Mau y Ricky, Mon Laferte y Leire Martínez (ex La Oreja de Van Gogh) en su regreso en solitario. A ellos se suman Zahara, Valeria Castro, Francisca Valenzuela, Jesse Baez, Lara91K y muchos otros nombres que representan lo más fresco de la escena.

BIME no se queda solo en los nombres. También apuesta por la formación y la innovación con espacios como el Campus, pensado para quienes empiezan o quieren ponerse al día en la industria, y un área creativa para artistas con talleres y writing camps. Además, regresa la Startup Competition, una plataforma para impulsar proyectos que están cambiando las reglas del juego en el sector musical, con premios que ponen el acento en la sostenibilidad y el impacto social y por primera vez, se celebrarán las Live on KEXP Sessions: 28 al 31 de octubre en Iglesia de la Encarnación (Evento a puerta cerrada. Asistencia tan sólo bajo invitación directa de KEXP).

