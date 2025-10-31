Los AUPA! cierran el BIME reconociendo a la industria musical
El pasado 30 de octubre, y como cierre de BIME, uno de los encuentros más relevantes de la industria musical en España y Latinoamérica, se celebró la segunda gala de entrega de reconocimientos AUPA! que recorren todas las disciplinas del sector.
El palacio de Euskalduna de Bilbao acogió una gala que arrancó con la actuación de la banda inclusiva SuperArte, un emocionante ejemplo de superación a través del arte y la tecnología que dio paso a hora y media en la que se reconicieron espacios emblemáticos como La Lata de Bombillas de Zaragoza; publicaciones como Mondo Sonoro (cuyo premio fue entregado por nuestro director Manuel Pinazo); artistas como Zahara (producción), Rufus T. Firefly (proyecto discográfico), Amaia; eventos como el Festival de Jazz de San Sebastián; o proyectos tan interesantes como SOM València.
El momento de la gala fue la entrega del galardón al músico y compositor Manuel Alejandro, histórico de nuestra escena y responsable de grandes clásicos de Julio Iglesias o Rocío Jurado. Fue justo con esa «Como yo te amo» en esta ocasión interpretada por la también premiada Amaia, con lo que terminó este encuentro.
Estos fueron los premiados en los AUPA!
ALTAVOZ
Mondo Sonoro
ARTISTA
Amaia
ESPACIO DE MÚSICA EN DIRECTO
La Lata de Bombillas
FESTIVAL
Donostiako Jazzaldia – Festival de Jazz de San Sebastián
INICIATIVA PRIVADA
Os Xoves de Códax y Outono Códax Festival de Bodegas Martín Códax
INICIATIVA PÚBLICA
Consell de la Nit – Ajuntament de Barcelona
PRODUCCIÓN
Zahara
PROMOTORA
Rocknrolla Producciones
PROYECTO DEL AÑO
SOM València
PROYECTO DISCOGRÁFICO
Todas las cosas buenas – Rufus T. Firefly
TERRITORIO CON LA MÚSICA
El Bierzo
TRABAJO EDITORIAL
The IMPF Global Music Summit and Songwriters Camp, Palma
TRAYECTORIA
Manuel Alejandro
PROYECTO INTERNACIONAL
COMFAMA – BIME Start-Up Competition
Entrega de diplomas BIME Campus