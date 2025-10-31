Lo último:
AUPA!
Noticia

Los AUPA! cierran el BIME reconociendo a la industria musical

Manuel Pinazo

El pasado 30 de octubre, y como cierre de BIME, uno de los encuentros más relevantes de la industria musical en España y Latinoamérica, se celebró la segunda gala de entrega de reconocimientos AUPA! que recorren todas las disciplinas del sector.

El palacio de Euskalduna de Bilbao acogió una gala que arrancó con la actuación de la banda inclusiva SuperArte, un emocionante ejemplo de superación a través del arte y la tecnología que dio paso a hora y media en la que se reconicieron espacios emblemáticos como La Lata de Bombillas de Zaragoza; publicaciones como Mondo Sonoro (cuyo premio fue entregado por nuestro director Manuel Pinazo); artistas como Zahara (producción), Rufus T. Firefly (proyecto discográfico), Amaia; eventos como el Festival de Jazz de San Sebastián; o proyectos tan interesantes como SOM València.

El momento de la gala fue la entrega del galardón al músico y compositor Manuel Alejandro, histórico de nuestra escena y responsable de grandes clásicos de Julio Iglesias o Rocío Jurado. Fue justo con esa «Como yo te amo» en esta ocasión interpretada por la también premiada Amaia, con lo que terminó este encuentro.

Estos fueron los premiados en los AUPA!

ALTAVOZ
Mondo Sonoro

ARTISTA
Amaia

ESPACIO DE MÚSICA EN DIRECTO
La Lata de Bombillas

FESTIVAL
Donostiako Jazzaldia – Festival de Jazz de San Sebastián

INICIATIVA PRIVADA
Os Xoves de Códax y Outono Códax Festival de Bodegas Martín Códax

INICIATIVA PÚBLICA
Consell de la Nit – Ajuntament de Barcelona

PRODUCCIÓN
Zahara

PROMOTORA
Rocknrolla Producciones

PROYECTO DEL AÑO
SOM València

PROYECTO DISCOGRÁFICO
Todas las cosas buenas – Rufus T. Firefly

TERRITORIO CON LA MÚSICA
El Bierzo

TRABAJO EDITORIAL
The IMPF Global Music Summit and Songwriters Camp, Palma

TRAYECTORIA
Manuel Alejandro

PROYECTO INTERNACIONAL
COMFAMA – BIME Start-Up Competition

Entrega de diplomas BIME Campus

También te puede gustar

Sonar

Primera edición de Sónar Lisboa con Arca, Bicep, Thundercat, Polo & Pan y más

Redacción MZK

Judith Mateo presentará nuevo disco en Madrid

Redacción MZK

Otro single para Sleigh Bells

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien