Los AUPA! cierran el BIME reconociendo a la industria musical

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El pasado 30 de octubre, y como cierre de BIME, uno de los encuentros más relevantes de la industria musical en España y Latinoamérica, se celebró la segunda gala de entrega de reconocimientos AUPA! que recorren todas las disciplinas del sector.

El palacio de Euskalduna de Bilbao acogió una gala que arrancó con la actuación de la banda inclusiva SuperArte, un emocionante ejemplo de superación a través del arte y la tecnología que dio paso a hora y media en la que se reconicieron espacios emblemáticos como La Lata de Bombillas de Zaragoza; publicaciones como Mondo Sonoro (cuyo premio fue entregado por nuestro director Manuel Pinazo); artistas como Zahara (producción), Rufus T. Firefly (proyecto discográfico), Amaia; eventos como el Festival de Jazz de San Sebastián; o proyectos tan interesantes como SOM València.

El momento de la gala fue la entrega del galardón al músico y compositor Manuel Alejandro, histórico de nuestra escena y responsable de grandes clásicos de Julio Iglesias o Rocío Jurado. Fue justo con esa «Como yo te amo» en esta ocasión interpretada por la también premiada Amaia, con lo que terminó este encuentro.

Estos fueron los premiados en los AUPA!

ALTAVOZ

Mondo Sonoro

ARTISTA

Amaia

ESPACIO DE MÚSICA EN DIRECTO

La Lata de Bombillas

FESTIVAL

Donostiako Jazzaldia – Festival de Jazz de San Sebastián

INICIATIVA PRIVADA

Os Xoves de Códax y Outono Códax Festival de Bodegas Martín Códax

INICIATIVA PÚBLICA

Consell de la Nit – Ajuntament de Barcelona

PRODUCCIÓN

Zahara

PROMOTORA

Rocknrolla Producciones

PROYECTO DEL AÑO

SOM València

PROYECTO DISCOGRÁFICO

Todas las cosas buenas – Rufus T. Firefly

TERRITORIO CON LA MÚSICA

El Bierzo

TRABAJO EDITORIAL

The IMPF Global Music Summit and Songwriters Camp, Palma

TRAYECTORIA

Manuel Alejandro

PROYECTO INTERNACIONAL

COMFAMA – BIME Start-Up Competition

Entrega de diplomas BIME Campus