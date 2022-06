Santander Music cierra su cartel con León Benavente, The Gulps y más

Santander Music regresa a la Campa de la Magdalena los próximos jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de agosto de 2022, tras dos años de obligado parón por la pandemia.

La duodécima edición del festival se cierra hoy con un cartel que como es habitual, continúa su líneadonde la escena pop, rock, independiente, electrónica regresa a la capital cántabra. La primera noche, dedicada esta edición a sonidos urbanos, incorpora la actuación de Manu Cort, un artista italocántabro que ha hecho de la combinación del pop con sonidos urbanos y latinos su sello personal. Tras editar su primer álbum en 2020, o hits como ‘un verano en casa’, prepara su primer álbum este 2022, que presentará en Santander Music. Junto a él, Mentaguay. Sad-trap, Dance-hall o synth pop ochentenero, junto con sonidos mas actuales definen el estilo de esta formación santanderina que se estrena en el festival, en esta primera noche donde también destacan Deva, Flaca, Kidd Keo o RVFV.

La noche del viernes suma a The Gulps que vienen junto a trallazos como “Stuck In The City”, y con su reciente fichaje por el legendario Alan Mcgee, descubridor de The Jesus & Mary Chain y Oasis, entre otros. Esa misma noche también actúan Alizzz, Xoel López, Grande Amore, Rocío Saiz o Guitarricadelafuente o Varry Brava.

Y la guinda para el sábado la ponen León Benavente que desde su primer álbum en 2012 hasta ERA, se han convertido en una de las formaciones más grandes de nuestra escena. Un regreso por todo lo alto de una formación que ya subió al escenario de Santander Music en 2016, será un lujo recibirlos de nuevo. El Columpio Asesino, Delaporte, Glassio, Los Estanques y Anni B Sweet o Lori Meyers pasarán por el escenario de Santander Music el sábado 6 de agosto.

Entradas Santander Music

Las entradas se pueden adquirir en www.santandermusic.es