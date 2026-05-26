The Orb

The Orb, con su álbum debut en directo en noviembre en España 

The Orb regresan a España este otoño en una gira en la que el dúo pionero del ambient house recuperará de The Orb’s Adventures Beyond the Ultraworld. Aquel debut de 1991 será el eje de las actuaciones que los británicos han programado en nuestro país: el 7 de noviembre en Madrid, en Sala Villanos, y un día después, en la sala barcelonesa Wolf.

Con temas seminales como “Little Fluffy Clouds” o “A Huge Ever Growing Pulsating Brain…”, la propuesta se antoja como una gran oportunidad de rescatar y, quién sabe si actualizar, uno de los álbumes que definieron la electrónica de los noventa.

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