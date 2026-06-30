VisorFest Club calentará motores con cinco bandas versionando clásicos en el Loco Club

Tras el éxito de su primera edición, VisorFest Club volverá el próximo 19 de septiembre al Loco Club de València con una nueva velada que traslada el espíritu del festival al formato de sala.

La propuesta reunirá a cinco bandas de la escena valenciana, cada una interpretando cuatro versiones de grandes clásicos del pop y el rock, en un recorrido que irá de Extremoduro a The Breeders, pasando por Foo Fighters y otros nombres fundamentales de las últimas décadas.

El cartel estará formado por Apolo, Danny Mellow, Ghost Transmission, Los Belushi e Iris a Secas, una selección que combina nuevas promesas y grupos consolidados del panorama valenciano. Organizado por Loco Club, Discos Amsterdam y Visor Fest, el evento busca reivindicar el talento local a través de un repertorio de canciones que han marcado a varias generaciones.

Las entradas ya están disponibles por 10 euros, con descuento para quienes ya dispongan de abono del festival.