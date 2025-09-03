Visor Fest anuncia sus actividades paralelas, con la presencia de Muzikalia

Estamos a tres semanas de la llegada Visor Fest, que tendrá lugar los próximos 26 y 27 de septiembre en el recinto Marina Norte, en Valencia.

Por allí pasarán artistas tan míticos como Happy Mondays, Peter Hook and The Light, The Lemonheads, Ash, Echobelly, Then Jerico, Buffalo Tom y Chucho.

Hoy conocemos sus actividades paralelas, que tendrán lugar el sábado 27 de septiembre en el Veles & Verts de Valencia. La cita dará comienzo a mediodía con la charla «Legado de Arena a VisorFest: historia de los grandes conciertos en Valencia«, que contará con la presencia del veterano fotógrafo Manolo Noguera, quien capturó con su cámara a Ramones en su mítico bolo de El Bony en 1981; el productor y disc-jockey Fran Lenaers, pieza fundamental de la escena musical nacional; otro DJ imprescindible para entender la escena valenciana como Luis Bonias y Emilio Ruiz, director de programación de Pachá y Arena entre 1985 al 83 y del 98 al cierre. Estará moderada por el periodista Carlos Pérez de Ziriza y contará también con la participación de Vanessa Riofrio, Jefa de Comunicación de Visor Fest.

Asistiremos al concierto de Johnny B. Zero, uno de los proyectos de rock valenciano más honestos y sólidos, como demuestra el premio al mejor disco de rock en los III Premios Carles Santos de la Música Valenciana para su trabajo Metonymy of Sound (2020). En un formato puramente acústico, para esta ocasión repasarán temas de su amplia trayectoria.

También destacamos la presencia de Muzikalia, en la que será la primera presentación en Valencia de nuestro nuevo libro, Kraftwerk: La máquina humana (cómpralo aquí), la primera biografía en español de la banda más influyente de la historia de la música electrónica.

Una obra escrita por el periodista Pablo Ferrer Torres (La Santísima Trinidad) con prólogo de Servando Carballar de El Aviador Dro, que se sumerge en la historia de una de las formaciones más crípticas y herméticas de la música popular, acercando su legado a nuevas generaciones.

Así queda el cartel por días de Visor Fest

Abonos para Visor Fest

Los abonos están disponibles en una de 69 euros a través de este enlace.