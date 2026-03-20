Apolo adelantan su primer álbum con 'No Me Reconozco'

El pasado año descubrimos a Apolo, una joven banda valenciana que se presentaba con «Año nuevo», un primer single en el que dejaban entrever sus influencias entre The Smiths, The Strokes, Los Ronaldos y Arctic Monkeys.

Un EP después tenemos las primeras noticias del que será su disco de debut, que llega con “No me reconozco”, un tema que sintetiza bien su universo: una canción que convierte la ansiedad y el descontento vital en una pieza poética atravesada por la ironía.

La clave está en el contraste entre una melodía luminosa y una letra profundamente melancólica, en una línea que recuerda al espíritu de temas como “Heaven Knows I’m Miserable Now” de The Smiths. Producida por Carlos Ortigosa y Juanma Pastor (Johnny B Zero) y con varias colaboraciones, la canción refuerza ese juego entre luz y oscuridad que define al grupo.

Escucha ‘No Me Reconozco’ de Apolo