Visor Fest

Visor Fest anuncia cartel por días y saca las entradas de cada jornada

Visor Fest 2026 ha completado los detalles de su próxima edición anunciando la distribución por días de un cartel encabezado por bandas fundamentales del rock alternativo y el indie que brillaron especialmente en las décadas de los ochenta y noventa.

El viernes 25 de septiembre actuarán Ocean Colour Scene, que celebrarán el 30º aniversario de Moseley Shoals, junto a The Damned, en plena conmemoración de su 50º aniversario, New Model Army y Hoodoo Gurus. La jornada del sábado 26 estará protagonizada por Manic Street Preachers, Ride, Gene —en su única actuación en España— y The Wannadies. Coincidiendo con este anuncio, el festival ha puesto a la venta las entradas de día por 55 euros.

La organización también ha confirmado los DJs que prolongarán la experiencia musical entre conciertos. El viernes estarán al frente de las cabinas Eneida Fever!, figura destacada de la escena underground barcelonesa, y el veterano selector valenciano Luis Bonias. El sábado tomarán el relevo Alesa DJ, especializada en sonidos electrónicos de los años ochenta y noventa, y Mario Oldies, conocido por sus sesiones que combinan post-punk, new wave, Madchester, garage y psicodelia.

El festival volverá a celebrarse en el recinto La Marina Norte de València los próximos 25 y 26 de septiembre, sede estrenada en su pasada edición

Entradas para Visor Fest

Los abonos cambian de tramo y pasan a 79 € (68 € para menores de edad). Están disponibles en su web.

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