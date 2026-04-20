Manic Street Preachers

Visor Fest pone la guinda con Manic Street Preachers y The Damned

El Visor Fest 2026 cierra su cartel a lo grande, con la incorporación de Manic Street Preachers y los pioneros The Damned, que están celebrando en los escenarios su 50º aniversario.

El festival volverá a celebrarse en el recinto La Marina Norte de València los próximos 25 y 26 de septiembre, sede estrenada en su pasada edición. Este año también contará con Ocean Colour Scene celebrando los 30 años de Moseley Shoals, RIDE, New Model Army, Gene, Hoodoo Gurus y The Wannadies.

La guinda de este nuevo cartel, viene comandada por Manic Street Preachers, que aterrizan con un legado de más de tres décadas y 15 discos de estudio, en los que han construido un repertorio de himnos que van del pulso punk a la épica del rock clásico, siempre con una fuerte identidad lírica. Desde clásicos como “Motorcycle Emptiness”, «If You Tolerate This Your Children Will Be Next» o “A Design for Life” hasta su reciente Critical Thinking (2025), la banda galesa mantiene intacta su capacidad de emocionarnos.

Por su parte, The Damned celebran medio siglo desde el nacimiento del punk británico como una de sus formaciones fundacionales, responsables de hitos como esa «New Rose» el primer single del género en Reino Unido. Tras esos inicios punk pasaron al rock gótico y con ello mantienen cinco década que lejos de la nostalgia, refrendan con su reciente Not Like Everybody Else (2026), un disco de versiones marcado por la memoria del fallecido Brian James.

Consulta el cartel de Visor Fest

Entradas para Visor Fest

Los abonos cambian de tramo y pasan a 79 € (68 € para menores de edad). Están disponibles en su web.

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