Ya disponibles los horarios de Visor Fest

La quinta edición de Visor Fest (entradas aquí) llega a La Marina de Valencia los días 26 y 27 de septiembre con su inconfundible filosofía: actuaciones íntegras y sin solapamientos. Un festival que reunirá a referentes del pop y el rock alternativo de los 80 y 90 como Happy Mondays, Peter Hook and The Light, The Lemonheads, Ash, Echobelly, Buffalo Tom, Then Jerico y los nacionales Chucho.

Ya conocemos los horarios, que te adelantamos. El viernes 26 abrirá fuego Then Jerico en su única fecha española con banda al completo, seguidos por Buffalo Tom y Ash, antes de ceder el protagonismo a los legendarios Happy Mondays, encargados de cerrar la primera jornada. El sábado 27 será el turno de Chucho, Echobelly, que interpretarán de principio a fin su álbum On, y The Lemonheads, con Evan Dando al frente. Como colofón, la medianoche recibirá a Peter Hook and The Light, que revisitarán clásicos de Joy Division y New Order.

Toma nota de los horarios de Visor Fest

Actividades paralelas de Visor Fest

Más allá de la programación principal, Visor Fest desplegará un atractivo programa paralelo en Veles e Vents, con actividades de acceso gratuito. Entre ellas, la charla Legado de Arena a Visor Fest moderada por el periodista Carlos Pérez de Ziriza, con la participación de figuras clave de la historia musical valenciana, así como sesiones de Fran Lenaers y Luis Bonias, el concierto de Johnny B. Zero y la presentación del libro Kraftwerk: la máquina humana de Pablo Ferrer Torres, junto al editor de Muzikalia, Manuel Pinazo.

Abonos para Visor Fest

Los abonos están disponibles en una de 69 euros a través de este enlace.