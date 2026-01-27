Visor Fest crece con Ocean Colour Scene, New Model Army y Wannadies

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Visor Fest continúa ampliando su cartel para 2026. El festival volverá a celebrarse en el recinto La Marina Norte de València los próximos 25 y 26 de septiembre, una sede estrenada en su pasada edición.

Tras anunciar a Ride como primer nombre de su edición de 2026, amplía su cartel con tres incorporaciones de peso: Ocean Colour Scene, New Model Army y The Wannadies. Tres bandas que remiten a momentos clave de la historia reciente del rock y el pop, pero que llegan a València con propuestas plenamente vigentes y una trayectoria que ha sabido sostenerse al margen de modas.

Ocean Colour Scene ofrecerán en Visor Fest un concierto muy especial con motivo del 30º aniversario de Moseley Shoals, el disco que los consagró en pleno auge del britpop y que firmó himnos como “The Day We Caught The Train” o “The Riverboat Song”. New Model Army regresan a una ciudad con la que mantienen una relación especialmente estrecha, celebrando más de cuatro décadas de carrera marcadas por la intensidad de sus directos y un ideario propio e inconfundible, como ya constataron en Visor 2022. Por su parte, los suecos The Wannadies sumarán una dosis de euforia melódica con su inagotable cancionero de power pop, liderado por clásicos universales como “You & Me Song”, que sigue sonando tan inmediato como el primer día.

Regresa un evento cuyo éxito reside en su filosofía, en ser un “festival de conciertos”: sin solapes, sin front stage, con cercanía y un sonido de calidad que lo ha convertido en una cita de lo más especial para poder dar atención plena a cada concierto, emoción por encima de la saturación y una comunidad que recupera el espíritu de los eventos de antaño.

Abonos para Visor Fest

Puedes comprar tu abono para Visor Fest desde 59 €. Consigue ya el tuyo aquí.