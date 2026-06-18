XXIX Festival de Jazz de València: Entre el rigor de la vanguardia y la revisión del canon

Con casi tres décadas de existencia a sus espaldas, la vigésimo novena edición del Festival de Jazz de València se presenta este año no solo como un lujoso muestrario de nombres consolidados, sino como un mapa que explora las múltiples identidades del género en el siglo XXI. Del 24 de junio al 26 de julio, el Palau de la Música —en sus salas Iturbi y Rodrigo— y diversos espacios periféricos (con conciertos al aire libre en las afueras de la ciudad) se articula una programación que esquiva el inmovilismo clásico, apostando por un discurso donde el maridaje, la dirección de grandes conjuntos y la deconstrucción del songbook americano y afroamericano toman el protagonismo.

Un gran empeño de esta edición es dar relevancia a las Big Bands, entendidas no como meros ejercicios de nostalgia swing, sino como entidades plenamente contemporáneas. Ahí estarán la aclamada compositora y directora de Minnesota Maria Schneider junto a su Clasijazz Big Band (6 de julio), a la que se sumará además el estilo flamenco y libre del saxofonista Antonio Lizana, encuentro que promete un diálogo estético de primer orden.

También los locales Perico Sambeat & Jove Big Band Sedajazz (24 de junio) se encargarán de la inauguración en los Jardines del Palau del certámen, a modo de declaración de intenciones. Sambeat, figura clave para entender el desarrollo del jazz contemporáneo en la península, asume la dirección de la cantera de la importante escuela de Sedaví Sedajazz junto a la vocalista británica Sara Dowling. Una propuesta que mide el pulso y la excelente salud académica de la escena valenciana.

El festival también se adentra en el terreno de las identidades cruzadas, donde el jazz dialoga con el folk, el gospel ancestral y las texturas del rhythm and blues de autor. El gran nombre a destacar a este respecto es, obviamente, Esperanza Spalding (7 de julio), que alejada ya desde hace años de la etiqueta de «niña prodigio del contrabajo», llega como una de las mentes más libres y poliédricas del jazz actual. Su propuesta actual trasciende el bop para adentrarse en la performance, la composición de cámara y la deconstrucción rítmica. Su actuación se antoja como la cita obligada del certámen.

Pero aún hay mucho más: Lizz Wright (4 de julio), vocalista procedente de Georgia, cuya peculiar lucidez vocal aportará al festival su vertiente más elegante. Su particular mezcla de gospel, blues, jazz, soul y folk de raíz afroamericana se encuentra plenamente consolidada a través de más de 20 años de trayectoria a través de los cuales ha lanzado discos muy aclamados como Dreaming Wide Awake, The Orchard y Grace, que incluso llegaron a formar parte de las famosas listas de reproducción del expresidente Barack Obama.

El contraste geográfico y estilístico queda perfectamente retratado en dos fechas consecutivas que operan como las dos caras de una misma moneda:el Wlodek Pawlik Trio (5 de julio), bajo la batuta de este pianista polaco, es una de las escuderías más respetadas del jazz de Europa del Este, ofrece en la Sala Rodrigo un estilo analítico, lírico y que representa la tradición del mítico sello ECM sin perder un pulso moderno.

Joe Lovano & Antonio Faraò Trio (8 de julio) suponen contrapeso físico e histórico. Lovano encarna la memoria viva del saxo tenor neoyorquino: robusto, de fraseo orgánico y con esa capacidad única para estirar el tiempo. Su alianza con el pianista italiano Antonio Faraò asegura una sesión de alto voltaje interpretativo, donde la tradición del hard bop se revisita desde la madurez absoluta.

El cierre del bloque de abono en el Palau el 12 de julio propone una interesantísima operación de arqueología pop: José James y China Moses rendirán tributo al quincuagésimo aniversario de I Want You, uno de los discos más legendarios de Marvin Gaye. Más allá del evidente atractivo melódico, la propuesta es de un gran interés musicológico: examinar cómo el jazz contemporáneo fagocita y resignifica el smooth soul y la producción urbana de mediados de los setenta, un terreno donde James se mueve con una elegancia y un control del espacio musical apabullantes.

De este modo, la edición de 2026 del Festival de Jazz de València esquiva con nota el peligro de convertirse en un mero parque temático de viejas glorias. Al equilibrar la exigencia intelectual de Maria Schneider, el inconformismo de Esperanza Spalding y la solvencia del tejido jazzístico local (Sedajazz, Le Dancing Pepa en los distritos), el festival traza una panorámica rigurosa, disfrutable y, sobre todo, sumamente coherente con los tiempos que corren para un género tan vivo en la actualidad como es el jazz.

PROGRAMACIÓN

La venta de entradas e invitaciones para todas las citas en las salas del auditorio se gestiona directamente a través del canal oficial: Entradas Festival de Jazz de València – Palau de la Música.

Relación Completa de Conciertos (Festival de Jazz de València 2026)

Conciertos de Apertura (Jardines del Palau – Entrada Gratuita)

24 de junio (miércoles): Jove Big Band Sedajazz (Dir. Francisco Blanco ‘Latino’) + Perico Sambeat + Sara Dowling Precio: Gratuito (Entrada libre hasta completar aforo)

Jove Big Band Sedajazz (Dir. Francisco Blanco ‘Latino’) + Perico Sambeat + Sara Dowling 25 de junio (jueves): Banda Sinfónica Municipal de València (Dir. Cristóbal Soler) + Pepe Rivero Quintet Precio: Gratuito (Entrada libre hasta completar aforo)

Banda Sinfónica Municipal de València (Dir. Cristóbal Soler) + Pepe Rivero Quintet

Ciclo Oficial de Abono (Palau de la Música)

1 de julio (miércoles): València Jazz «What a Wonderful World» Band (Homenaje a Louis Armstrong y las leyendas del jazz local) Precio: 9,50 € / 14,25 €

València Jazz «What a Wonderful World» Band (Homenaje a Louis Armstrong y las leyendas del jazz local) 4 de julio (sábado): Lizz Wright Precio: 14,25 € / 19,00 €

Lizz Wright 5 de julio (domingo): Wlodek Pawlik Trio (Sala Rodrigo) Precio: 7,13 € / 9,50 €

Wlodek Pawlik Trio (Sala Rodrigo) 6 de julio (lunes): Maria Schneider Orchestra + Clasijazz Big Band Precio: 14,25 € / 19,00 €

Maria Schneider Orchestra + Clasijazz Big Band 7 de julio (martes): Esperanza Spalding Precio: 16,15 € / 21,50 €

Esperanza Spalding 8 de julio (miércoles): Joe Lovano & Antonio Faraò «Explorations» Precio: 14,25 € / 19,00 €

Joe Lovano & Antonio Faraò «Explorations» 9 de julio (jueves): Gospel Factory (Dir. Dani Reus) Precio: 9,50 € / 14,25 €

Gospel Factory (Dir. Dani Reus) 12 de julio (domingo): José James con China Moses (Homenaje al 50º aniversario del álbum «I Want You» de Marvin Gaye) Precio: 16,15 € / 21,50 €

José James con China Moses (Homenaje al 50º aniversario del álbum «I Want You» de Marvin Gaye)

Ciclo Periférico «Jazz a les Pedanies» (Entrada Gratuita – 21:00 h)