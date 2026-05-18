Libro: Coltrane. Un paso de gigante de Alejandro García Bolívar (Distrito 93)

La melomanía de Alejandro García Bolívar, y su pasión por el jazz en este caso, le han puesto sobre el camino a John Coltrane. Sin lugar a dudas es una de las leyendas del jazz, pero es que además es el hombre que, a través del transcurso de su legado discográfico, supo deslizar sus partituras desde el clásico bebop hacia las fusiones más intrépidas y espirituales, combinando el aliento free con la herencia africana, añadiendo sus creencias místicas que influyeron en su manera de entender la vida y su carrera.

Lo primero que salta a la vista tras leer este Coltrane. Un paso de gigante (Distrito 93) es el entusiasmo que consigue contagiar el autor a quien se aproxime a estas páginas. No sé si ese contagio hará que el lector explore de manera más profunda la figura de Coltrane, pero lo que sí parece atestiguar esta novela, es que es un buen manual de entrada a su vida y obra.

Es un artefacto que hibrida la ficción detectivesca con la obra divulgativa. A través de las pesquisas del periodista cultural llamado Wayne -un aficionado a la música del autor de A Love Supreme– que recibe una llamada de un archivero del Museo Nacional de Historia Americana en el que le comunica el hallazgo de unas partituras del músico de Carolina del Norte. En ese papel de trabajo aparecen anotaciones y tachones, así como un dibujo enigmático de un instrumento difícil de catalogar. Este es el detonante para que el periodista-detective comience a indagar sobre ese dibujo misterioso, y de paso, que conozca de primera mano el siniestro telón de fondo que había detrás de la industria del jazz de los años sesenta (y en tiempo actual), años en los que Coltrane y su sello Impulse! publicarían algunos de los discos más vanguardistas de aquellos años.

Tal y como se ha mencionado más arriba, el entusiasmo del autor alumbra toda la narración. Una prosa llena de vivacidad, movimiento, así como diálogos ágiles, y en donde el lector se sumerge -a través de relatos que avanzan en paralelo, pero en cronologías y lugares distintos: John Coltrane y su historia que tiene mucho de ensayo sobre su persona; y el día a día del periodista y sus pesquisas que le llevan a conocer a personajes de lo más variopinto- en la psicología de seres al límite, aunque por momentos la redundancia en la acummulación de datos que se van desperdigando hace que la lectura se haga un poco tediosa. Su apuesta por el relato híbrido puede decantar la balanza hacía un lado en detrimento de otro, y en el caso que nos ocupa, parece que el autor está más interesado en focalizar la historia de Coltrane encadenando hechos históricos sobre su persona, mientras el relato de ficción ad hoc acaba por ir perdiendo fuelle a medida que la historia avanza, además del uso de algún subterfugio narrativo que cae en el tópico del thriller.

Pese a estos deslices estamos ante una obra disfrutable, y una buena puerta de entrada para conocer algunos de los años más fecundos de una figura capital del tránsito del jazz modal a los maremotos del free jazz.

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