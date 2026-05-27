Crypta regresarán a nuestros escenarios en junio

La apisonadora brasileña del death metal Crypta volverá a los escenarios españoles el próximo mes de junio dentro de una nueva gira europea organizada conjuntamente por: ITP Promotions, Suspiria Records y Napalm Events.

La banda liderada por Fernanda Lira da carpetazo a Shades of Sorrow (Napalm Records 2023),titulando a la gira Final Rites, antes de meterse en el estudio a grabar nuevos temas. Recordemos que este segundo álbum que terminó de consolidar al grupo como uno de los nombres imprescindibles del death metal contemporáneo. Lo que comenzó en 2019 como una nueva aventura tras la salida de Lira y Luana Dametto de Nervosa y uniéndose a ellas Tainá Bergamaschi, ha acabado convirtiéndose en una maquinaria perfectamente engrasada de velocidad y oscuridad.

En esta casa fuimos testigos de lo que supone un concierto de Crypta, en el 2024 con el mencionado disco todavía caliente. Y sí, fue tan espectacular como nos habían contado.

Además, estas fechas tendrán un componente especial, ya que Crypta se presentará por fin (de nuevo) como cuarteto al presentar oficialmente a la guitarrista Victoria Villareal. Lo que nos hace suponer que dará más estabilidad a la banda, después de algunos cambios.

Abrirán para ellas en esta gira los gallegos Bloodhunter, que sacarán a relucir su metal extremo que llevan esgrimiendo desde 2008. Ha querido el destino, precisamente, que su próximo L.P Soons of the Abandoned (Roar Records) salga a la venta oficialmente el día del comienzo de la gira de Crypta.

Las fechas confirmadas de la gira son estas:

12 de junio de 2026. Madrid, Revi Live

14 de junio de 2026. Mos (Pontevedra), Sala Rebullón

15 de junio de 2026. Vitoria, Urban Rock Concept

16 de junio de 2026. Valencia, Rock City

17 de junio de 2026. Badalona, Estraperlo Club del Ritme

Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial de la promotora.