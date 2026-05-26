John Carpenter

John Carpenter anuncia Cathedral que llegará en disco y en cómic

John Carpenter regresará al terreno del relato audiovisual con Cathedral, un nuevo álbum que verá la luz el próximo 7 de agosto a través de Sacred Bones Records, acompañado de su primera novela gráfica, publicada unos días antes por Storm King Comics.

El proyecto, concebido como una experiencia inmersiva, conecta cada tema del disco con un capítulo del cómic, funcionando como una suerte de banda sonora narrativa.

Inspirada en un sueño que Carpenter tuvo en 2024, Cathedral sitúa su acción en una iglesia abandonada del centro de Los Angeles convertida en escenario de una pesadilla sobrenatural. La investigación del asesinato de un policía llevará a varios detectives a descubrir un mal ancestral oculto bajo sus catacumbas. Musicalmente, el álbum apuesta por un sonido más agresivo y pesado, aunque mantiene la atmósfera inquietante característica del autor de Halloween. Carpenter subraya, además, que la música funciona también de manera independiente: “Pon el disco e imagina que estás viendo una película”.

Carpenter ya ha adelantado el primer single, “Lord Of The Underground”, realizado junto a sus habituales colaboradores Cody Carpenter y Daniel Davies, describiendo el trabajo como “algo parecido a nuestro primer disco de heavy metal”.

Escucha ‘Lord Of The Underground’ de John Carpenter

John Carpenter
23 de agosto de 2023
John Carpenter anuncia el recopilatorio 'Anthology II (Movie Themes 1976-1988)'
John Carpenter
14 de septiembre de 2022
John Carpenter vuelve para la banda sonora de 'Halloween Ends'
John Carpenter
10 de diciembre de 2020
John Carpenter tiene nueva música, escucha 'The Dead Walk'
John Carpenter
5 de julio de 2020
John Carpenter nos presenta una nueva canción
John Carpenter
26 de diciembre de 2018
John Carpenter – Halloween OST (Sacred Bones)
John Carpenter
17 de octubre de 2018
John Carpenter nos enseña una de las canciones de Halloween
John Carpenter
20 de agosto de 2018
John Carpenter adelanta la banda sonora de Halloween 2018
John Carpenter
26 de mayo de 2026
John Carpenter anuncia Cathedral que llegará en disco y en cómic
The Orb
26 de mayo de 2026
The Orb, con su álbum debut en directo en noviembre en España 
Maig foto
26 de mayo de 2026
La catalana Maig debuta con el álbum Prou
Fontaines D.C.
25 de mayo de 2026
Fontaines D.C. anuncian conciertos en Cádiz, Alicante y Pamplona
Filipendulae foto
25 de mayo de 2026
Filipendulae nos presenta su primer álbum, canción a canción
Olivia Rodrigo
25 de mayo de 2026
Olivia Rodrigo tiene nuevo single, 'The Cure'
canciones de la semana
24 de mayo de 2026
Las canciones de la semana
22 de mayo de 2026
Degusta Fest Armilla avanza su tercera edición con Peter Hook & The Light y «rinôçérôse»
morrissey
22 de mayo de 2026
Felicitamos el cumpleaños a Morrissey con las mejores canciones de su carrera
Nothing But Thieves
22 de mayo de 2026
Nothing But Thieves comparten un nuevo tema, 'Evolution'
Cariño
22 de mayo de 2026
Cariño vuelven como dúo con la oscura 'Odio la música'
Columbine
22 de mayo de 2026
Libro: Columbine de Dave Cullen (Contra)
TIENDA