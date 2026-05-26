John Carpenter anuncia Cathedral que llegará en disco y en cómic

John Carpenter regresará al terreno del relato audiovisual con Cathedral, un nuevo álbum que verá la luz el próximo 7 de agosto a través de Sacred Bones Records, acompañado de su primera novela gráfica, publicada unos días antes por Storm King Comics.
El proyecto, concebido como una experiencia inmersiva, conecta cada tema del disco con un capítulo del cómic, funcionando como una suerte de banda sonora narrativa.
Inspirada en un sueño que Carpenter tuvo en 2024, Cathedral sitúa su acción en una iglesia abandonada del centro de Los Angeles convertida en escenario de una pesadilla sobrenatural. La investigación del asesinato de un policía llevará a varios detectives a descubrir un mal ancestral oculto bajo sus catacumbas. Musicalmente, el álbum apuesta por un sonido más agresivo y pesado, aunque mantiene la atmósfera inquietante característica del autor de Halloween. Carpenter subraya, además, que la música funciona también de manera independiente: “Pon el disco e imagina que estás viendo una película”.
Carpenter ya ha adelantado el primer single, “Lord Of The Underground”, realizado junto a sus habituales colaboradores Cody Carpenter y Daniel Davies, describiendo el trabajo como “algo parecido a nuestro primer disco de heavy metal”.