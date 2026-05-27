Clutch

Todo preparado para la visita de Clutch

Los incombustibles Clutch volverán a nuestro país en junio de 2026 dentro de su nueva gira europea organizada por Last Tour y Azkena Rock Festival. La banda de Maryland sigue demostrando que hay grupos capaces de sobrevivir a todos estos años manteniendo la calidad y la dignidad.

Con más de tres décadas a sus espaldas, Neil Fallon y compañía continúan defendiendo ese cruce entre stoner rock, hard rock setentero, blues sudoroso y groove metal que los ha convertido en una auténtica institución underground. Un grupo que siempre ha funcionado mejor sobre el escenario que en cualquier campaña de marketing, como debe ser.

La gira servirá para repasar gran parte de su discografía, que todavía hoy suena como un camión atravesando una gasolinera en mitad del desierto. Pocas bandas de su estilo han envejecido tan bien como Clutch. Mientras medio planeta rockero sigue intentando decidir si sonar retro o moderno, ellos llevan treinta años sonando exactamente a sí mismos, sin acabar siendo una caricatura; y eso parece un poco ciencia ficción.

Abrirán para ellos el único grupo capaz de ponerse (sin despeinarse) el nombre del dictador de la República Centroafricana, que se comió (de manera literal) a sus opositores, Bokassa.

Las fechas son estas

04 de junio de 2026. Madrid, La Riviera.
05 de junio de 2026. Barcelona, Sala Apolo.
06 de junio de 2026. Bilbao, Santana 27.

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