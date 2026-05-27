La PlayList Emergente de la Semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente, os invitamos a descubrir las canciones de The T-Makers, Ypnosi, Paula Mallow, Hanz Ruiz, Giu Lenda, Daudé y Sara Terraza.

The T-Makers – Scottish boyfriend

The T-Makers es un grupo mallorquín de pop rock formado en 2021. En 2024 publicaron su primer álbum, The Time is Now, un disco brillante que recibió buenas críticas y del que también nosotros te hablamos con detalle. Actualmente están preparando un nuevo disco que saldrá en septiembre. Un trabajo del que hoy mismo nos han avanzado un sencillo titulado «Scottish boyfriend», todo un himno de contagioso pop punk para corear en directo.

Ypnosi – Pebrot escalivat / Got de llet

Ypnosi es un grupo catalán que forma parte de una nueva hornada de bandas que pretenden acercar el rock en catalán a la gente joven. Debutaron con un álbum en 2024, Amigos Para Siempre, al que siguió otro en 2025 titulado Em Sap Greu Riure. Aunque siguen con la gira de presentación de este último, han sacado tiempo para sacar un doble single con una canción más potente y distorsionada («Pebrot escalivat») junto a otra más suave («Got de llet»).

Paula Mallow – Nada

La cantante y compositora barcelonesa Paula Mallow acaba de publicar «Nada», primer avance del que será su primer álbum previsto para la segunda mitad de 2026. El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Meritxell Yelamos. «Nada» combina sensibilidad pop y guitarras con una producción contemporánea que muestra influencias de artistas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo o Sabrina Carpenter.

Hanz Ruiz – Tu mirada

El catalán Hanz Ruiz debutó en 2023 con un EP titulado Marengo que pasó por nuestra sección de Emergentes. En los últimos meses ha ido lanzando algunos sencillos como anticipo de su primer álbum, previsto para después del verano. Con el segundo de ellos, «Cosquilleo», ya apareció en nuestra PlayList Emergente. Hoy vuelve a hacerlo con el tercero, «Tu mirada». Un tema casi veraniego para evadirnos del ruido mediático.

Giu Lenda – Recordista mundial se o doping fosse esporte

Giu Lenda es un músico y productor de origen brasileño, nacido en Vitoria y afincado actualmente en Barcelona. Tras participar en diferentes proyectos, entre ellos la banda brasileña Dead Fish con la que llegó a publicar cuatro discos, ha arrancado recientemente su carrera en solitario. En su nuevo sencillo, «Recordista mundial se o doping fosse esporte», combina la herencia del hardcore con la estética urbana.

Daudé – Díselo a otra

Daudé es una compositora y cantante barcelonesa con una propuesta musical diferente que fusiona el soul, el bolero y el jazz con el pop español. Tras haber sido compositora e intérprete para Disney, además de voz de varios podcasts, cuñas de radio y spots publicitarios, en noviembre publicará su primer álbum. Como avance hace unas semanas lanzó «Díselo a otra», un bolero-soul con metales, cuerdas y bombos que recuerda a las épicas marchas españolas.

Sara Terraza – Pegaos

Sara Terraza es una joven compositora que se ha dado a conocer escribiendo canciones para la academia de OT en 2025 y artistas del Benidorm Fest. Al mismo tiempo sacaba adelante una carrera propia que, tras estar más centrada en el jazz con su primer EP y un posterior álbum, ahora se acerca al pop con un toque funk. Este año lanzará un nuevo EP, Supernova, del que nos avanza esta canción titulada «Pegaos». Una buena muestra de su nuevo estilo.

