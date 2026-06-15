Cuéntame una canción: 'Teardrop' de Massive Attack

Massive Attack provocaron una tormenta a principios de los 90 gracias a Blue Lines (1991), obra maestra que más allá de considerársele la base del trip-hop, redefinió lo que hasta entonces se conocía por música electrónica, soul y hip-hop.

Tras evolucionar con el más ambiental Protection (1994) llegó el momento de preparar su tercer disco, Mezzanine, cuya gestación no fue fácil, ya que el grupo atravesaba uno de los periodos más convulsos de su trayectoria. Las tensiones creativas entre Robert Del Naja, Grant Marshall y Andrew Vowles eran cada vez más evidentes, hasta el punto de que aquellas sesiones acabarían precipitando la salida de este último poco después de la publicación del disco.

En medio de aquel ambiente cargado surgió una composición distinta al resto, una pieza construida sobre una delicada secuencia de clavecín, un ritmo que evocaba el latido de un corazón y una atmósfera tan frágil como hipnótica. Había nacido la semilla de “Teardrop”.

Su origen partió del productor Neil Davidge, quien creó melodía casi barroca y se la mostró a Andrew Vowles, el primero del trío en escucharla, antes de llevarla a Robert Del Naja para terminar de darle forma. Sobre esa base decidieron montar el ritmo a partir de una muestra acelerada de «Sometimes I Cry», de Les McCann, ese pulso que late bajo toda la canción como un corazón grabado en vinilo. A esa base le sumaron las texturas de guitarra grabada por Angelo Bruschini, hasta conseguir el tempo exacto que necesitaban.

La canción que pudo cantar Madonna

Con la maqueta lista, llegó el primer choque de egos del proyecto. Vowles tenía una idea fija: quería que cantara Madonna, con quien la banda ya había trabajado en una versión de «I Want You» de Marvin Gaye. Le envió el tema a escondidas de sus compañeros, y ella respondió interesada, cuenta la leyenda que hasta grabó su propia toma. Pero Del Naja y Marshall veían otra voz para esa melodía, la de Elizabeth Fraser, de Cocteau Twins, cuyo registro etéreo encajaba mejor con el clima fantasmal que querían construir. La disputa se resolvió por votación interna y Vowles se quedó sin apoyos, lo que motivó un «no» a la Reina del Pop.

La elección acabaría resultando decisiva, ya que la interpretación de Fraser transformó la canción en algo mucho más cercano a una experiencia emocional que a un simple ejercicio de producción. Más allá de cantarla, la artista escocesa también aportó la letra, inspirada en parte por las lecturas del filósofo francés Gaston Bachelard y su particular aproximación poética a elementos como el agua, el fuego o la memoria. Una serie de imágenes fragmentadas y oníricas que recorren una canción que sin embargo siempre será recordada por su trasfondo.

«Teardrop» y la figura de Jeff Bucley

La historia de «Teardrop» está profundamente ligada a la relación que Elizabeth Fraser mantuvo con Jeff Buckley, una conexión intensa marcada por la admiración mutua y una profunda intimidad emocional. Ambos compartían diarios, pensamientos y confidencias personales y construyeron un vínculo que Fraser ha recordado años después como una de las experiencias más significativas de su vida. Aunque la relación terminó y cada uno siguió caminos distintos, los sentimientos y recuerdos quedaron ahí. Mientras grababa las voces del tema recibió la noticia de la muerte de Buckley, ahogado en el río Misisipi. La conmoción transformó por completo su interpretación de una letra que ya había escrito pensando en él, dotándola de un significado aún más doloroso y premonitorio.

Fue un momento de catarsis para el que pidió algo que rompía con la dinámica habitual de las sesiones: necesitaba quedarse completamente sola en la cabina. El resultado fue una interpretación vocal desgarradora, atravesada por la pérdida que convirtió versos como «Love, love is a verb / Love is a doing word / Amor, el amor es un verbo / El amor es una palabra de acción» en una de las expresiones más conmovedoras del duelo y la memoria en la música de los años noventa.

Publicada en 1998 como uno de los sencillos principales de Mezzanine, “Teardrop” se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de Massive Attack y en una de las obras fundamentales del trip hop. Su inolvidable videoclip, protagonizado por un feto que canta desde el interior del útero, contribuyó a reforzar su carácter casi espectral, mientras que su posterior utilización como sintonía de la serie House la acercó a una nueva generación de oyentes. Decenas de artistas han versionado «Teardrop» desde entonces, entre ellos Simple Minds, Aurora, The Kooks o Hayley Williams. Es una canción muy popular, pero dentro de ella habita una historia mucho más profunda, la de una banda al borde de la fractura y una cantante que transformó uno de los momentos más dolorosos de su vida en una interpretación irrepetible.

Letra de «Teardrop» de Massive Attack

Love, love is a verb

Love is a doing word

Fearless on my breath

Gentle impulsion

Shakes me, makes me lighter

Fearless on my breath

Teardrop on the fire

Fearless on my breath

Night, night after day

Black flowers blossom

Fearless on my breath

Black flowers blossom

Fearless on my breath

Teardrop on the fire

Fearless on my…

Water is my eye

Most faithful mirror

Fearless on my breath

Teardrop on the fire

Of a confession

Fearless on my breath

Most faithful mirror

Fearless on my breath

Teardrop on the fire

Fearless on my breath

You’re stumbling in the dark

You’re stumbling in the dark

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