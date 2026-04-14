Cuéntame una canción: ‘I Feel Love’ de Donna Summer / Giorgio Moroder/ Pete Bellote

En una entrevista contaba Andy Weatherall que “Mis primeros recuerdos en electrónica son muy vividos: debería de tener nueve o diez años cuando escuché “Autobahn” yendo en el coche de mis padres, y más tarde “I Feel Love” y la versión de casi veinte minutos de “Love To Love You Baby” de Giorgio Moroder y Donna Summer; me fascinó toda aquella música. Mis padres, mis abuelos y mis amigos me decían que aquello era música hecha con máquinas y que, por tanto, no era música de verdad. Me molestó, porque aquello “era” música de verdad, de lo más cool que había escuchado nunca”.

En este extracto que recoge el capítulo de Half Nelson “Música para las masas: Kraftwerk, el sonido del concepto (1970-2002”) incluído en el primer volumen de la obra coral Loops, muestra a las claras de qué forma la música electrónica -y en este caso el disco- cambió la percepción de escuchar sonidos que -en la época de las declaraciones del productor inglés- era como estar ante algo diametralmente opuesto a la normatividad del uso de guitarra/bajo/batería.

“I Feel Love” salió en 1977, y era la cara B del sencillo “Can’t We Just Sit Down (And Talk It Over)”, y a su vez, incluida en el álbum de Donna Summer I Remember Yesterday (Casablanca). Es un tema sensual, en donde Summer va repitiendo ese “I Feel Love” de forma libidinosa, aunque con un componente maquínico evidente. La caja de ritmos y las líneas de sintetizador van acolchando una melodía que, tan solo a los primeros compases, ya te incita al baile. Era la representación del futuro: la máquina podía ser sensual. Bienvenidos a un nuevo orden mundial.

En una entrevista concedida a David Toop, el productor Giorgio Moroder comentaba sus sensaciones pasados los años: “La forma en que esa canción cobró vida”, explica, “queríamos tener una especie de cronología de sonidos: los 50, los 60, los 70. Yo quería hacer una canción futurista. En ese momento realmente no trabajaba con sintetizadores porque a la gente todavía no le gustaba mucho. Por primera vez hice las pistas antes de componer la canción. Donna cantó la canción de una manera totalmente distinta a como yo la había imaginado y resultó muy interesante. Dupliqué el ‘dong dong dong dong’ con un pequeño retardo. Si la escucho ahora, no es correcta porque el tiempo está un poco desajustado, pero eso le dio un sonido bastante interesante”. De estas palabras se desprende el factor improvisatorio y aventurero de la pareja tanto en lo vocal como en lo armónico, y ese trote maquinal que, aunque inconsciente o no, parece estar inspirado en Metrópolis de Fritz Lang, un filme reverenciado por artistas de música techno y Hi-NRG europeo y divas del pop mainstream que posteriormente imprimieron esos ritmos fríos en sus producciones, y/o usaron su iconografía en la época de los videoclips en la MTV.

Moroder se quedaría fascinado por el sintetizador Moog ya en sus primeros pasos en el mundo de la composición, llegando a agenciarse de uno de ellos -el segundo en el mundo que se construyó- gracias a un compositor clásico en Alemania, Eberhard Schoener. Después de esa adquisición emplearía el sintetizador para hacer versiones de clásicos del rock, hasta que conoció al guitarrista británico Pete Bellotte y fundaron el sello Say Yes Productions, cuya sede la establecieron en Múnich. Fue allí donde conocieron a Donna Summer, y comienzan a experimentar con las texturas maquinales en la extensa “Love To Love You Baby”, otra de esas muestras ejemplares en el que se combinan el trote de la máquina y la pulsión sexual para redefinir los patrones de la liberación sexual, así como una estética sonora socio-industrial que venía ligada al taylorismo y el consumo en masas.

En un excelente artículo de Ken Hollings publicado en The Wire en 2001 bajo el título de “We Are The Robots” hace un lúcido análisis de cómo la arriba citada Metropolis de Lang influyó en la música electrónica. Este es un extracto: El movimiento humano, intensificado por el deslumbrante parpadeo de acciones repetidas, había entrado en la era de la reproducción mecánica. Lo que antes existía exclusivamente en tres dimensiones ahora podía existir solo en dos. Terminada en 1926, Metrópolis fue la primera película en utilizar extras en cantidades masivas: más de 35.000 en total fueron entrenados y organizados dentro de las nuevas coordenadas espaciales del siglo. Solo la secuencia de la “Torre de Babel” requirió a 1.000 extras desempleados con la cabeza rapada, dispuestos en enormes columnas a través de un paisaje desértico, reflejando exactamente las filas grises de operarios y trabajadores de fábrica que avanzan al unísono por los pasillos y salas de máquinas de “la mayor ciudad del mundo”. Un melodrama mudo ambientado en el opresivo mundo del año 2026, Metrópolis persiste en la imaginación popular más como un conjunto de ritmos visuales que como una narrativa coherente. Podría ser la representación fidedigna de los sonidos que atraviesan esta canción, y que están impregnados de ideas avanzadas de producción, y que nos interpela en asuntos como el hombre-máquina, el trabajo en cadena, la líbido como agente emancipador, el baile como encarnación de la liberación de los cuerpos… The Human League lo cantaron en “Together In Electric Dreams” eso de:

“Though your miles and miles away

I see you everyday

I don’t have to try

I just close my eyes

I close my eyes

We’ll always be together

However far it seems (love never ends)

We’ll always be together

Together in electric dreams […]”

Que continúe el ritmo.

“I Feel Love”. Ficha técnica

Compositores: Giorgio Moroder / Pete Bellote / Donna Summer

Productor: Giorgio Moroder / Pete Bellotte

Estudio de grabación: Musicland Studios, Munich; voces de Donna Summer en Westlake Audio Studios, Los Ángeles

Sello: Casablanca

Fecha de grabación: 1977

Fecha de lanzamiento: Julio de 1977

Letra:

Ooh, it’s so good, it’s so good, it’s so good, it’s so good, it’s so good

Ooh, it’s so good, it’s so good, it’s so good, it’s so good, it’s so good

Ooh, heaven knows, heaven knows, heaven knows, heaven knows, heaven knows

Ooh, I feel love, I feel love, I feel love, I feel love, I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

Ooh, fallin’ free, fallin’ free, fallin’ free, fallin’ free, fallin’ free

Ooh, you and me, you and me, you and me, you and me, you and me

Ooh, I feel love, I feel love, I feel love, I feel love, I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

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