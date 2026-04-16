Escucha lo nuevo de Massive Attack junto a Tom Waits

Como te anticipábamos hace unas horas, Massive Attack están de vuelta con su primer lanzamiento en seis años, desde que en 2020 lanzaran el EP Eutopia, un proyecto audiovisual puesto en marcha por Robert del Naja y Euan Dickinson, acompañados por Young Fathers, Saul Williams y Algiers.

Lo nuevo de la banda de Bristol llega con la primera grabación en una década de Tom Waits, un nuevo sencillo titulado “Boots on the Ground”. Un alegato denso

Un lanzamiento que anticipa lo que está por venir, que hace unos meses aunciaban como: “A partir del próximo año publicaremos un archivo con trabajos creados recientemente. Los temas estarán disponibles en formato físico y digital a través de un nuevo sello discográfico, con la excepción de Spotify”.

Escucha ‘Boots on The Ground’ de Massive Attack ft. Tom Waits

La militancia de Massive Attack

La banda de Robert «3D» Del Naja y Grant «Daddy G» Marshall lleva sin publicar un disco desde 2010, cuando lanzaban Heligoland (EMI). Esto no significa que hayan parado. La última década de Massive Attack implica asumir su progresiva mutación en un artefacto cultural más que en una banda al uso. El dúo ha optado por una política de goteo creativo, casi en resistencia al propio formato discográfico. No hay un nuevo LP que ordene su discurso, pero sí una constelación de piezas que insisten en la ansiedad tecnológica, el colapso climático y la alienación contemporánea, temas que ya estaban en su ADN pero que ahora adquieren una urgencia menos estética y más política.

Esa deriva se vuelve especialmente visible en sus giras, concebidas como experiencias audiovisuales abiertamente distópicas: pantallas saturadas de datos, mensajes sobre vigilancia masiva y crisis medioambiental, y un uso deliberado de la sobreinformación como herramienta narrativa. Massive Attack no solo actúa, sacude e interpela.

En paralelo, su militancia se ha radicalizado en lo concreto, desde su implicación en lo antibelicista, en proyectos para reducir la huella de carbono de la industria musical y en su alineamiento con causas como la defensa de los derechos humanos y el activismo pro-palestino, por lo que Robert Del Naja fue detenido hace pocos días en Londres. Esperamos que esta oscura “Boots on the Ground” sea solo el principio de muchas nuevas canciones para los creadores de dos obras maestras como Blue Lines (1991) y Mezzanine (1998).