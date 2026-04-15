Massive Attack regresan con un single junto a Tom Waits

Massive Attack regresan con nueva música. La banda liderada por Robert «3D» Del Naja y Grant «Daddy G» Marshall anunciaban el pasado otoño: “A partir del próximo año publicaremos un archivo con trabajos creados recientemente. Los temas estarán disponibles en formato físico y digital a través de un nuevo sello discográfico, con la excepción de Spotify”.

Lo estamos presenciando esta semana en sus redes, lo primero que podremos escuchar es un nuevo sencillo con Tom Waits titulado “Boots on the Ground”.

Esta será la primera música del grupo desde que en 2020 lanzaran el EP Eutopia, un proyecto audiovisual puesto en marcha por Robert del Naja y Euan Dickinson, acompañados por Young Fathers, Saul Williams y Algiers. Una obra inspirada por el confinamiento y los nuevos tiempos que estamos viviendo, que se acompaña de tres vídeos, grabados en tres ciudades diferentes.

Escucha Massive Attack y sus joyas escondidas

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