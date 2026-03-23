Dead Can Dance

Dead Can Dance lanzan single y retiran su música del streaming

Dead Can Dance ha lanzado el single “Our Day Will Come”, su primera canción en cinco años. Una pieza con la voz profunda y atemporal de Brendan Perry sobre cuerdas sombrías el vibrante dulcimer de Lisa Gerrard.

La canción resulta a la vez inquietante, reverente y esotérica, pero conectada con el presente: el 50% de las ventas se destinará a Medical Aid for Palestinians, subrayando el compromiso social de la banda. Además, este lanzamiento marca un cambio en la forma de distribuir su música. Han decidido abandonar las plataformas de streaming y vender sus futuras obras exclusivamente a través de Bandcamp bajo su propio sello Holy Tongue Records, en rechazo a la explotación de artistas y la proliferación de música generada por IA.

Como cuentan: «‘Our Day Will Come’ está dedicada a las aspiraciones nacionales compartidas de los pueblos irlandés y palestino», afirma DCD. El título de la canción es una referencia directa y una traducción del lema republicano tradicional irlandés «Tiocfaidh ár lá». Un lema que encarna las aspiraciones del pueblo irlandés en su visión compartida de una Irlanda unida y libre del dominio colonial extranjero. Ante el terrible genocidio que se sigue cometiendo en Palestina, la solidaridad entre nuestros dos pueblos nunca ha sido tan fuerte.

Escucha ‘Our Day Will Come’ de Dead Can Dance

Dead Can Dance
1 de junio de 2022
Dead Can Dance (Auditori Fòrum CCIB) Barcelona 30/5/22
Dead Can Dance
7 de abril de 2022
Dead Can Dance visitan Barcelona en su gira europea
Dead Can Dance
24 de septiembre de 2018
Dead Can Dance comparten una nueva canción, 'The Mountain'
Dead Can Dance
6 de septiembre de 2018
Dead Can Dance celebran 40 años de carrera en Barcelona
Muse
23 de marzo de 2026
Muse publicarán su décimo disco en junio
Fontaines D.C.
23 de marzo de 2026
Grian Chatten de Fontaines D.C. versiona 'Angel' de Massive Attack
Wings
23 de marzo de 2026
Wings: A Band on the Run. La Historia Oral de Ted Widmer (Libros Cúpula)
Vetusta Morla
23 de marzo de 2026
Vetusta Morla confirma las primeras fechas de su regreso
Fontán foto
23 de marzo de 2026
Fontán reeditan su debut en vinilo y se preparan para su gira de festivales
Kraftwerk
23 de marzo de 2026
Kraftwerk celebra el 50 aniversario de Radioactivity
Dead Can Dance
23 de marzo de 2026
Dead Can Dance lanzan single y retiran su música del streaming
canciones de la semana
22 de marzo de 2026
Las canciones de la semana
Apolo
20 de marzo de 2026
Apolo adelantan su primer álbum con 'No Me Reconozco'
Cycle
20 de marzo de 2026
Cycle celebran sus dos décadas avanzando su nuevo disco con 'Trick the night'
No Sonamos Mal
20 de marzo de 2026
No Sonamos Mal llega a su cuarta edición
Foo Fighters
20 de marzo de 2026
Foo Fighters estrenan un nuevo adelanto, 'Caught In The Echo'
TIENDA