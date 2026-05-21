Girando por Salas cierra #GPS16 con un concierto en Madrid

La edición #GPS16 de Girando Por Salas se cierra el próximo jueves 11 de junio en la Sala Galileo de Madrid (20:00h) con tres conciertos muy especiales.

Una noche en la que contaremos con las actuaciones de El Niño Lord.cah y Vivctorias, además de un artista sorpresa que según se anuncia está vinculado al ciclo desde sus primeras ediciones.

Tras la celebración de más de 200 conciertos por todo el país que han contado con su ayuda económica y promocional, la edición #GPS16 de Girando Por Salas, el Circuito Estatal de Músicas Populares, que arrancaba con su convocatoria el pasado mes septiembre de 2025, llega a su fin este día 11 de junio con este concierto fin de gira.

El público interesado en asistir, puede descargar su invitación gratuita, a partir del martes 26 desde la web www.girandoporsalas.com. La invitación será válida para la entrada hasta completar aforo de la sala.

La sala se abrirá a las 20 h para facilitar la entrada progresiva del publico dado el aforo de la misma, y para que te hagas un selfie en nuestro photocall, agradecemos por favor que no vengas a última hora.

Girando Por Salas, es una iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, siendo entidad colaboradora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP), formada por las siguientes asociaciones profesionales: ACCES (Asociación Estatal de Salas de Música en Directo), APM(Asociación de Promotores Musicales), ARC (Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya), ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), MUSICAT (Associació Professional de Músics de Catalunya), PROMUSICAE (Productores de Música de España) y UFI (Unión Fonográfica Independiente).