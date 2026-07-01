Dinosaur Jr.

Dinosaur Jr. anuncian nuevo disco para agosto: There Near

Dinosaur Jr. regresan con There Near, que saldrá a la venta el próximo 28 de agosto a través de Jagjaguwar, como continuación de Sweep It Into Space (2021).

There Near es el sexto álbum de estudio que Dinosaur Jr. ha grabado en los 20 años transcurridos desde su triunfal regreso. Creado en breves e intensas sesiones a lo largo de un año en el estudio Bisquiteen de Amherst, fue grabado casi en su totalidad por el trío principal con la participación del maestro local Ken Mauri al piano y órgano.

El sonido de la guitarra de J en There Near es aún más visceral de lo habitual, quizás debido en parte a que está tocando con un amplificador Mesa Boogie MK 1 de los 70 que adquirió recientemente. «Compré el mismo amplificador que tenía Chris Dixon cuando grabamos nuestro primer disco», dice J. «Chris nos grabó en su casa con su amplificador. Tiene un sonido realmente interesante que no había conseguido en mucho tiempo.

Y es algo que intentaba recuperar en este disco. Los Stones empezaron a usar Mesa Boogies en los 70 después de escuchar a Santana tocar con ellos. Luego, The Clash copió a los Stones, etc. Con el paso de los años, con la llegada del MK 2 y demás, el Boogie se volvió más metalero. Pero el MK 1 tiene un sonido Fender potenciado. Siempre se oye cómo Rick Rubin hace que las bandas que produce se sienten a escuchar su primer disco y digan: ‘Vamos a recuperar ese sonido’. Así que simplemente seguí su consejo».

Coincidiendo con el anuncio llega el primer sencillo del disco: “Several Got Away” que llega junto a un vídeo dirigido por Guy Kozak que comenta: “Quería hacer algo un poco irónico con un aire de ‘película casera’ que encajara bien con el canon existente de videos musicales de Dinosaur Jr. La primera inspiración vino de una gran pintura de Henry Darger de niños aterrorizados por dos gigantescas manos de fuego flotantes.

Luego me puse a pensar en el rapto y a partir de ahí todo fluyó. Los chicos estaban muy dispuestos a todo y me sentí honrado de que me dejaran perseguirlos por un gran campo con mi cámara como un loco. Teníamos un calendario muy ajustado, así que tuve que aprender mucho sobre efectos visuales durante el fin de semana, pero me gusta cómo quedaron los efectos”.

Escucha ‘Several Got Away’ de Dinosaur Jr.

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