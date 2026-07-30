Dinosaur Jr.

Otro adelanto para Dinosaur Jr., 'Blowin’ Up'

Dinosaur Jr. están a punto de publicar su nuevo disco, There Near, que saldrá a la venta el próximo 28 de agosto a través de Jagjaguwar, como continuación de Sweep It Into Space (2021).

There Near es el sexto álbum de estudio que Dinosaur Jr. ha grabado en los 20 años transcurridos desde su triunfal regreso. Creado en breves e intensas sesiones a lo largo de un año en el estudio Bisquiteen de Amherst, fue grabado casi en su totalidad por el trío principal con la participación del maestro local Ken Mauri al piano y órgano.

Tras el single «Several Got Away”, comparten “Blowin’ Up” es una de las dos canciones compuestas por Lou Barlow. Puede que el tema tenga un enfoque musical menos frenético que el primero, pero la letra suena como un ataque directo y oportuno a nuestro régimen actual. Como es habitual, las construcciones melódicas de Lou tienen un aire amable, pero sus letras cortan como cuchillos.

Escucha ‘Blowin’ Up’ de Dinosaur Jr.

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