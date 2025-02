J. Mascis de Dinosaur Jr. vuelve a versionar a The Cure

Si pensamos en versiones de canciones de The Cure una de las primeras que se nos viene a la cabeza es la fantástica recreación de «Just Like Heaven» que los Dinosaur Jr. de J. Mascis publicaban como single en 1989. Una canción que hasta el propio Robert Smith ha reconocido en varias ocasiones que es su favorita de todas las que han hecho de su grupo.

Ahora el cantante norteamericano vuelve a la carga con una nueva versión, en formato digital, de otro tema de The Cure, «Breathe«. Una cara B que acompañaba al sencillo «Catch» y que al igual que «Just Like Heaven» fue grabada en las sesiones de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987).

«Breathe» sigue al lanzamiento de su álbum de 2024 What Do We Do Now, que incluyó canciones como «Can’t Believe We’re Here» , «Set Me Down» o «Right Behind You «.

Escucha ‘Breathe’ de J. Mascis