Double Deüce vuelven con nuevo disco tras casi veinte años

Double Deüce es un dúo de hermanos surgido a principios de los años 2000, el amanecer de la América de Bush, en aquella escena anti-folk de Nueva York donde inadaptados y descontentos cantando verdades incómodas con las melodías más reconfortantes. El dúo lo formaban Toby Goodshank (The Moldy Peaches) y Angela Carlucci (Little Cobweb, The Baby Skins, Herman Dune). Sus himnos sin sentido tenían un significado emocional para los oyentes que anhelaban ternura en un mundo caótico e inestable.

Hoy, con un mundo igualmente caótico e inestable, Double Deüce regresan con su primer álbum de larga duración en 19 años, Warm Ham in a Foreign Home. Una colección de canciones alegres, entrañables y que actúan como bálsamo reconfortante en tiempos de crisis constante y ansiedades ubicuas. El disco incluye tanto temas diseñados para invitar al baile («Pig Walnut») como otros abiertamente políticos («Song for voting» o «Mr. Holland’s Wine»). A pesar de estos momentos de crítica social, de bajada al mundo real, la mayor parte de Warm Ham in a Foreign Home funciona como un respiro alentador ante los terrores de la vida moderna.

A continuación puedes escuchar Warm Ham in a Foreign Home, el regreso de Double Deüce después de casi dos décadas.

Warm Ham In A Foreign Home de Double Deüce

(Fotos: Joanna Kelley)