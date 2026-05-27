El concierto de OMEGA 30º Aniversario de Noches del Botánico, cambia de fecha

Lagartija Nick junto a Kiki Morente y otros invitados especiales, iban a ser los encargados de abrir la presente edición de Noches del Botánico, celebrando el 30º aniversario de OMEGA, disco inmortal editado en 1996 que fundía el rock con el flamenco versionando a Leonard Cohen y adaptando algunos textos del Poeta en Nueva York de Federico García Lorca.

Finalmente el concierto se retrasa algo más de un mes, por una operación médica a la que ha sido sometido Antonio Arias de Lagartija Nick. Así lo cuenta la organización del festival:

Debido a una intervención médica a Antonio Arias, componente de Lagartija Nick, el concierto de Omega 30º Aniversario previsto para el próximo 3 de junio pasará a celebrarse el 14 de julio. Tras coordinar las agendas de los artistas, respetando los tiempos de recuperación, junto a la disponibilidad del calendario del festival, esta ha sido la fecha más adecuada para reprogramar el concierto.

Para aquellas personas que tengan entradas para este concierto, no hay ningún inconveniente: seguirán siendo válidas automáticamente para la nueva fecha, por lo que no será necesario realizar ninguna gestión adicional para asistir al concierto.

En caso de no poder asistir al concierto reprogramado del 14 de julio, se podrá solicitar la devolución del importe total de las entradas a través del mismo canal de compra desde el que fueron adquiridas.

Consulta el Cartel de Noches del Botánico

Entradas para Noches del Botánico

Las entradas se pueden adquirir exclusivamente a través de nochesdelbotanico.com y en los puntos de venta de El Corte Inglés.