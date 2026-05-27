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levitants estrenan 'Señales', otro tema del que será su nuevo disco

levitants regresan con “Señales”, un nuevo adelanto de su próximo álbum donde seguirán explorando la contundencia de su música con la intensidad de su lírica.

Una canción reflexiona sobre una relación marcada por el arrepentimiento y la aceptación de una derrota sentimental inevitable, explorando esa extraña belleza que puede surgir cuando todo ya se ha roto. Entre melodías evocadoras y una interpretación cargada de vulnerabilidad, levitants construyen uno de sus temas más directos y viscerales hasta la fecha.

Compuesta por Sergio Isabel y producida por Javier Vielba, “Señales” mantiene la línea abierta por anteriores singles como “Las Cosas Importantes” y “Fondo de Pantalla”, grabados en directo junto a Raúl Pérez en los estudios La Mina de Granada.

Escucha ‘Señales’ de levitants

Próximos conciertos de levitants

02/10/2026
Madrid – Sala El Sol
Entradas ya a la venta

09/10/2026 
Palencia – Universonoro
Entradas a la venta

16/10/2026
Tafalla (Navarra) – Sala Informal
Entradas a la venta

17/10/2026
Bilbao – Sala Azkena
Entradas a la venta

06/11/2026
Albacete – Sala Sideral
Entradas a la venta

07/11/2026
Cartagena – Mister Witt
Entradas próximamente a la venta

13/11/2026
A Coruña – Mardi Gras
Entradas a la venta

14/11/2026
Ponferrada – Sala Tararí
Entradas a la venta

26/11/2026
Donosti – Dabadaba
Entradas a la venta

26/12/2026
León – Gran Café
Entradas a la venta

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