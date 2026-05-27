levitants estrenan 'Señales', otro tema del que será su nuevo disco

levitants regresan con “Señales”, un nuevo adelanto de su próximo álbum donde seguirán explorando la contundencia de su música con la intensidad de su lírica.

Una canción reflexiona sobre una relación marcada por el arrepentimiento y la aceptación de una derrota sentimental inevitable, explorando esa extraña belleza que puede surgir cuando todo ya se ha roto. Entre melodías evocadoras y una interpretación cargada de vulnerabilidad, levitants construyen uno de sus temas más directos y viscerales hasta la fecha.

Compuesta por Sergio Isabel y producida por Javier Vielba, “Señales” mantiene la línea abierta por anteriores singles como “Las Cosas Importantes” y “Fondo de Pantalla”, grabados en directo junto a Raúl Pérez en los estudios La Mina de Granada.

Escucha ‘Señales’ de levitants

Próximos conciertos de levitants



02/10/2026

Madrid – Sala El Sol

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09/10/2026

Palencia – Universonoro

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16/10/2026

Tafalla (Navarra) – Sala Informal

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17/10/2026

Bilbao – Sala Azkena

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06/11/2026

Albacete – Sala Sideral

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07/11/2026

Cartagena – Mister Witt

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13/11/2026

A Coruña – Mardi Gras

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14/11/2026

Ponferrada – Sala Tararí

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26/11/2026

Donosti – Dabadaba

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26/12/2026

León – Gran Café

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