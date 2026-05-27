Carolina Durante encabeza y programa la nueva edición de Antioxidante en Bullas

Carolina Durante toman el testigo de Los Planetas y asumen el rol de cabezas de cartel y comisarios musicales de la próxima edición del Ciclo Antioxidante, programada para el sábado 10 de octubre en la sala La Almazara y su espacio anexo del Jaraíz de Bullas (Murcia).

La banda madrileña, referencia indiscutible del nuevo indie de guitarras, ha seleccionado un cartel que dialoga con su universo e incluye propuestas como .bd., Cora Yako, Hofe, Irenegarry, Los Chivatos, Pinpilinpussies y Sal del Coche, entre otros.

La programación se completa con artistas de consolidada trayectoria y nuevas promesas con Teo Planell, University, VVV [Trippin’you] y Aeronave Adolescente cerrando el elenco.

Así queda el cartel completo:

Entradas para Antioxidante de Carolina Durante

Las entradas están disponibles desde 45€. Y así continuarán hasta el lunes 1 de junio a las 23:59 horas, momento a partir del cual aumentarán su precio. Pueden adquirirse desde este enlace.