Ramones

Green Day, Rancid, Blink-182 y C.J. Ramone juntos, para homenajear a Ramones

El legado de Ramones volverá a sonar sobre un escenario de la mano de un auténtico supergrupo. Billie Joe Armstrong (Green Day), Tim Armstrong (Rancid), Travis Barker (Blink-182) y C.J. Ramone, último bajista de Ramones, han unido fuerzas bajo el nombre de Cretin Family para rendir homenaje a la banda con motivo del 50º aniversario de la publicación de su histórico debut, Ramones (1976).

La nueva formación debutará el próximo 30 de agosto en el Hollywood Forever Cemetery de Los Ángeles, dentro del Official Ramones 50th Anniversary Tribute, una celebración oficial dedicada a conmemorar el medio siglo del álbum que cambió para siempre la historia del punk. El repertorio estará compuesto íntegramente por canciones de Ramones.

La cita irá mucho más allá del concierto. El evento incluirá la proyección especial del clásico Carrie, de Brian De Palma, con John Travolta como anfitrión de la velada, además de una sesión de DJ a cargo del artista Shepard Fairey. La recaudación se destinará íntegramente a la Ellison Institute Research Foundation, organización dedicada a la investigación contra el cáncer.

Los propios integrantes de Cretin Family han hablado sobre la enorme influencia que Ramones siguen ejerciendo medio siglo después de la publicación de su primer disco. Tim Armstrong los definió como «su banda favorita de todos los tiempos», aunque no hacía fala que lo dijera, solo hace falta escuchar los primeros discos de Green Day, mientras que Billie Joe Armstrong aseguró que el espíritu del cuarteto neoyorquino continúa presente en cada concierto punk. Por su parte, Travis Barker los calificó como «el plano sobre el que se construyó el punk rock».

El homenaje coincide además con la celebración del cincuentenario del debut de Ramones, que durante los próximos meses estará acompañado por diversas reediciones y lanzamientos especiales dedicados a uno de los álbumes más influyentes de la historia del rock. Aunque concebido como una actuación única, el estreno de Cretin Family reunirá sobre un mismo escenario a músicos de tres generaciones distintas unidos por una misma deuda con la banda que redefinió el punk en apenas catorce canciones.

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